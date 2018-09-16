全聯推26款月餅預購美味

2018年09月16日 04:10 中國時報 報導王儒哲

吟月手工月餅禮盒。圖片提供全聯

美心月餅精選口味限量版。圖片提供全聯

全聯今年中秋預購至9月27日，開檔43天業績已較去年同期成長超過150％，中秋前一周是預購高峰期，預計今年中秋預購業績將可望成長2倍。今年全聯推出約26款中秋月餅，不但沒有漲價，還有多款團購禮盒9折起，主打利記、icake等好吃但鮮為人知的隱藏版美味。

今年許多名店皆推出經典或創新的月餅，如銷售常勝軍「美心月餅精選口味限量版」（雙黃白蓮蓉月餅185g＋雙黃蓮蓉月餅185g＋伍仁月餅90g＋蛋黃豆沙月餅90g＋低糖蛋黃白蓮蓉月餅90g＋低糖松子仁白蓮蓉月餅90g／1620元），精選美心最經典的6款口味，精彩獻禮。

門市辦試吃活動

icake奶黃流沙月餅（約55g×6顆／680元），奶香味濃醇，香甜幼滑；吟月手工月餅禮盒（58g×9入／320元），金棗酸味和綠豆甜味交疊，清爽又健康。除預購月餅外，門市也推出21支月餅商品，即日起至9月27日現場販售，送禮自用都方便。

全聯檢視預購銷售表現，Hershey's經典千層蛋糕 （約370g／250元）、吳寶春無嫌鳳梨酥禮盒（30g×12入／420元）、寶泉花綻禮盒B款（585g／12入／535元）及美心月餅等名店禮盒皆表現突出，品項則以精補品、雪餅、鳳梨酥等商品最受青睞。9月16日在部分全聯門市會舉辦試吃活動，預計業績將會再有一波彈跳。

全聯「亞洲中秋烤肉節」也於即日起至9月27日，推出泰、日、台3種飲食風格，在全聯購買醬料、飲料、食材等烤肉相關食用品，即可一次享受3種不同亞洲風味。另外也結合全店瑞仕鑽石鍋集印花活動，除了原單筆滿200元送1枚印花，只要購買2個指定烤肉用品或1件指定禮盒就加贈印花一枚起，眾多飲料及酒品也都有加贈印花活動。

多款飲料第2件5折

啤酒是各種烤肉的百搭飲品，今年全聯祭出多達75款飲料與啤酒，如台啤就搶搭中秋烤肉商機，推出秋柚啤酒（330ml／2罐59元），另外Buckskin柏克金德式小麥啤酒／黃金拉格啤酒（500ml／61元）也特別推出2罐99元的促銷價、全聯獨賣的Tiger虎牌白啤酒（330ml×4／179元）加1元多1件，還有多款第2件5折優惠飲料，都是與親友歡聚烤肉暢飲的絕佳選擇。

飲酒過量 有害健康

(中國時報)