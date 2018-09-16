TOYOTA AURIS觸動感官強勢襲台

和泰汽車蘇純興總經理（左起），黃南光董事長以及豐田汽車上田泰史總工程師與AURIS合影。圖片提供和泰汽車

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中國時報
報導郭隆富

TOYOTA總代理和泰汽車於日前舉辦AURIS上市發表會，AURIS身為TOYOTA全球戰略車款，從年初大改款在日內瓦車展亮相後，立即引起年輕族群廣大的討論熱潮，許多消費者也都引頸期盼台灣的正式導入。

為讓國內消費者能充分感受全新AURIS出色的動態性能表現，於正式發表前，特別選在大鵬灣國際賽車場舉辦試駕會，邀請媒體及車迷朋友親身體驗AURIS在賽道上的操控表現！本次和泰汽車以日本原裝進口方式將AURIS導入台灣市場，提供旗艦、尊爵2個等級選擇，從8月下旬開始展開的預購活動，活動至今短短近3周時間，累積訂單已突破500張。

全新日本原裝進口AURIS是開發團隊以TNGA新世代造車工藝完美打造的驚豔之作，以「觸動每一條感官神經」為理念進行開發，希望帶給消費者前所未有的運動化感受，不僅擁有極具個人風格的流線運動外觀與品味時尚內裝設計，並搭載極富駕馭樂趣的全新「Dynamic Force 2.0L引擎」、全新「Direct Shift-CVT變速箱」、新世代「高剛性底盤」與「獨立雙A臂後懸吊」。

同時，全等級標配「Toyota Safety Sense」主動安全防護系統、「GOA高剛性車體」及「7SRS氣囊」，其超越市場同級的商品魅力，加上賽道級的操控表現，勢必快速成為有個性、重視操控性及安全配備的人，最佳的進口掀背車首選！

日本原裝進口全新AURIS，即日起將於和泰汽車全台所屬TOYOTA展示據點正式展售。消費者可親臨TOYOTA全台展示據點，實際感受您從未體驗過的TOYOTA魅力。相關資訊亦可上TOYOTA網站：www.toyota.com.tw查詢。

(中國時報)

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