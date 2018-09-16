燦坤買洗衣機送行動冰箱

Panasonic 10.5公斤Cuble滾筒變頻洗衣機。圖片提供燦坤

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中國時報
報導王儒哲
LG免曬衣乾衣機。圖片提供燦坤
燦坤祭出冰箱、洗衣機單筆發票滿3萬9900元，送市價8990元松井28L節能冷熱兩用拉桿行動冰箱。圖片提供燦坤

今年4月1日起經濟部水利署發布洗衣機、馬桶須具省水標章才能於通路販售，至今燦坤整體省水洗衣機的銷售成長逾2成，消費者對省水意識明顯提升。燦坤即日起至10月1日推出「節能白皮書－洗衣機篇」，同時看好中秋節戶外烤肉有大量生鮮食材、飲料冷藏的需求，祭出冰箱、洗衣機單筆發票滿3萬9900元，送市價8990元松井28L節能冷熱兩用拉桿行動冰箱。

同時活動期間推出買指定日本原裝進口冰箱、洗衣機再送AirPods或iPad的活動。主打日本原裝進口Panasonic 10.5公斤Cuble滾筒變頻洗衣機 NA-D106X1WTW（晶燦白）市價4萬8900元，會員超低價4萬7900元，送市價5490元蘋果AirPods，再送Glasslock減油保鮮盒＋全家禮物卡2000元＋精鐵加厚木柄炒鍋，滿3萬9900元再送市價8990元松井28L冷熱兩用拉桿行動冰箱。

Panasonic 665公升尊爵ECONAVI六門變頻冰箱 NR-F672WX-X1（鑽石黑）市價9萬7900元，會員超低價9萬6900元，送市價1萬900元的第六代iPad 9.7吋32GB Wi-Fi版，再送Glasslock減油保鮮盒＋全家禮物卡2000元＋精鐵加厚木柄炒鍋，同樣滿3萬9900元再送松井28L冷熱兩用拉桿行動冰箱。

(中國時報)

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