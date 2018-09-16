鄭鴻展 把世界變迷你了

2018年09月16日 04:10 中國時報 報導何志平

《沈默之丘》是將現實環境用科幻世界來呈現。（鄭鴻展提供）

垃圾系列的《回收伯的夏天》，維妙維肖。（鄭鴻展提供）

《謝謝你的照顧》讓鄭鴻展獲得第一個國際大獎，充滿濃濃的人情味。（鄭鴻展提供）

何謂袖珍？何謂微縮？何謂模型？何謂擬真？在午後雷雨中到台灣微縮達人鄭鴻展住處採訪，即使不是在他烏來的展覽館，櫥窗中卻也琳瑯滿目地擺設各種模型、大大小小的公仔、還有幾座維妙維肖的微縮模型。鄭鴻展劈頭就向我們解釋上述各名詞的定義及各種模型的比例原則。

鄭鴻展說，台灣玩模型的人很多，多半是好玩，但是要玩到「精」的確要下不少功夫。他說，我的作品除了模型主體外，還會搭配外在的場景，讓創作更特別，題材更生動、逼真。鄭鴻展當初是以1：6的比例創作出「宅男的房間」微縮模型，一舉在台灣打開高知名度。

他說，這件作品讓從臉書上看到的玩家或粉絲，完全無法判斷真假、虛實。因為，無論從那個方面來看，這就是一位重度玩具蒐集狂人的宅男房間罷了。所以當所有人專注在這個阿宅房間中滿櫃的模型、丟在地上的報紙與購物袋，甚至是掛在椅背上的書包、外套及桌上的書本，想像這個宅男到底有多宅時！最後一張鏡頭拉遠的照片突然出現鄭鴻展的臉。當下才恍然大悟，原來這些都是微縮模型作品，令人吃驚的是竟然微縮模型可以玩成這樣「不可思議」。細膩的手法、專業的場景及鮮明的創意，不僅讓台灣網友驚豔，更讓日本網友趨之若鶩，紛紛湧入他的臉書專頁，也使他成為國際名人。

勇奪日本濱松微縮模型賽大獎

鄭鴻展喜歡把生活投射在創作中，天馬行空而自由自在，到現在有超過30件作品，但最讓他感動的作品是《芝金中店．鰻屋》。他說，在他參加的臉書社團中認識一位開鰻魚店，70多歲玩鐵皮玩具的日本玩家，因為互動多了便成為忘年之交。有天，這位日本老伯送他一堆大大小小公仔及各式生活小玩具，因為他知道這些小東西對鄭鴻展的微縮創作頗有助益，具有畫龍點睛的奇效。感性的鄭鴻展直覺地想到應該做些什麼來回報支持他、愛護他的日本老伯。

於是《芝金中店．鰻屋》就在他的腦海浮現出來。日本老伯也很支持他的想法，前後拍了2、30張照片提供給他比對。經由朋友的介紹，鄭鴻展參加由微縮模型之神山田卓司擔任評審的日本濱松微縮模型大賽，並一舉拿下2座冠軍，包括評審第一名及觀眾人氣票選第一名，就連山田卓司都在他的作品前駐足細看。但更令人驚訝的是當鄭鴻展發表得獎感言，告訴現場觀眾及參賽者他創作微縮模型的資歷不過8個月時，頓時撼動全場。

作品的靈魂是產生「共鳴」

讓觀賞者產生「共鳴」，喚起曾經擁有的美好回憶，是鄭鴻展作品的靈魂。問這3年創作的心路歷程？他說，原本吸引他進入微縮模型的世界是「擬真」，雖然製作的工具都是容易取得的簡單材料，如珍珠板、塑膠板或飛機木，要不就是日常生活用品的廢物利用，只是經過巧思、巧手後，就成為微縮版的材料。再加上多年蒐集的公仔、玩具及飾品的擺設，讓作品與真實世界的相似度達百分百，也贏得國內外玩家及粉絲的喜愛與追蹤，期待他下個作品的出現。「垃圾」系列是他追求「擬真」後轉變的第2階段，此時的作品充滿濃厚的懷舊風格，其中有兒時的記憶，有他在日本讀書居住過巷弄的記憶，也有鄉土年代的風味，就宛如秋風吹過後的場景般勾起人們的各種想像。

鄭鴻展說，我最近做了幾件科幻作品如《沉默之丘》，把可愛的皮卡丘變成大馬路上戰鬥的機器人。也有現實生活中不可能出現的「景」，就好像玄幻小說中修仙者們居住的仙境般，為了突顯他的特殊性，還利用長長的瀑布把它撐起來，經過立體化處理後更強化作品的「不可能性」。

除了沉浸在做微縮模型的樂趣裡，他最喜歡和玩家與愛好者互動。鄭鴻展表示，以前是樂在工作，如今是樂在微縮！現在他的臉書粉絲涵蓋台灣、香港、馬來西亞與新加坡。除此，他也樂於分享，甚至將製作步驟拆解給大家看，也把全球的微縮模型高手齊聚一堂，成為另類的「台灣之光」。

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(中國時報)