真正有影 重現臺灣電影百年風華

2018年09月16日 04:10 中國時報 報導周長泰

凌波親筆簽名照。（大屯文化工作室提供）

國臺圖鄭來長館長希望民眾以豐富的角度品味歷史與生活。（國立臺灣圖書館提供）

大多數的人都有看電影的經驗，心中最經典的是哪一部呢？三、四年級生，可能公認是由凌波所主演的《梁山伯與祝英台》吧。今年是臺灣電影放映120周年，國立臺灣圖書館與新竹市影像博物館、高雄市電影館、大屯文化工作室合作舉辦「真正有影─百年臺灣電影特展」活動。

此次特展展出早期戲院放映電影時使用的「碳精棒放映機」、「梁兄哥」凌波的親筆簽名照，以及老相機、放映機、老海報等珍貴文物，希望民眾能夠透過相關的電影文物，來回顧臺灣百餘年來電影發展脈絡。展期由即日起至10月7日止，在國臺圖4樓雙和藝廊展出，歡迎民眾踴躍參觀。

萬人空巷爭睹梁兄哥

國臺圖館長鄭來長表示，自己小時候曾看過電影《梁山伯與祝英台》，讓他印象深刻，「梁祝」這樣一個大家耳熟能詳的古老愛情故事，轉換為電影形式上映時，成為街頭巷尾討論的話題，民眾話題都圍繞著這部電影，而「遠山含笑，春水綠波映小橋」的黃梅調更是人人朗朗上口。鄭館長記得，當飾演梁山伯的凌波，從香港來到臺灣參加金馬獎頒獎典禮時，萬人空巷、爭看「梁兄哥」的熱潮，一個電影人物竟然可以把臺北市炒得這麼熱，真是令人不敢置信！

鄭館長也指出，1898年日本佛教真宗少年教會在臺北北門外本願寺出張所舉辦「少年教育映畫幻燈會」，寫下臺灣史上首度放映電影的紀錄，二甲子以來，結合光與影的電影藝術不只和圖書館共同肩負社會教育的重責大任，它也豐富了大家的生活，許多經典電影也讓人再三回味，百看不厭。鄭館長認為，電影也是另一種形式的閱讀，透過辦理本次「真正有影─百年臺灣電影特展」，能夠以更豐富的角度品味歷史與生活。

老展品勾起往日回憶

鄭來長館長特別介紹了本次特展中的珍貴展品，例如電影《梁山伯與祝英台》中「梁兄哥」凌波的親筆簽名照、《梁山伯與祝英台》多張唱片、本事等各種周邊宣傳品，希望帶領民眾重溫當年的梁祝熱潮。並表示此次國臺圖也特別展出早期臺灣放映電影使用的「碳精棒放映機」、經典電影《龍門客棧》原版巨幅海報、瓊瑤電影劇照、影星柯俊雄簽名劇照、老式放映機、相機、留聲機等多項難得一見的展品，件件都能勾起大家的往日回憶。 特展期間，國臺圖特別安排了專題講座，以及《小城故事》、「」《悲情城市》、《小畢的故事》等7部經典電影的放映，並與國立臺南藝術大學合作，安排臺語電影《薛平貴與王寶釧》修復版放映場次。《薛平貴與王寶釧》是臺灣第一部35釐米臺語電影，上映之後帶動臺語片攝製的黃金10年，是臺灣電影史上重要的里程碑。原片在近年來意外被發掘出來，交由國立臺南藝術大學進行修復，國臺圖為了讓民眾感受當年臺語電影的魅力，特別協商南藝大前來臺北放映。

另外，國臺圖也邀請國家電影資料中心前館長井迎瑞等專家進行專題講座，各部經典電影的放映場次與導賞專家名單請上國立臺灣圖書館官網查詢，或洽(02)2926-6888#5413蔡小姐。

(中國時報)