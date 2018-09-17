美對陸祭出新關稅！最快今宣布2000億美元商品 稅率10％

2018年09月17日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

《華爾街日報》等媒體報導，美國總統川普最快可能於今日（17日）宣布對大陸2000億美元進口商品課徵新關稅，稅率或將遠低於最初的計畫，從25%降至10%。此措施預定數周內正式生效，用意在本月稍後美陸貿易談判登場前，持續升高對陸施壓。白宮發言人未直接評論此事，僅表示美方會堅持施壓，直到大陸改變不公平貿易現況。

下波談判 劉鶴月底赴華府

由美國財政部長穆努欽與大陸國務院副總理劉鶴率領的高層代表團，計畫於27與28日在華府磋商貿易問題。川普政府一旦正式宣布向大陸加徵關稅，恐將使會談情勢複雜化，甚至影響大陸代表團如期赴美談判。陸方原期望此回合談判若進展良好，劉鶴或將與川普會談，如今則認為新一輪談判已陷於險境，有失敗之虞。若干消息人士更稱，劉鶴原預期美國會延後宣布新關稅措施，至少會待新回合談判後再宣布。

陸美貿易戰仍無平息跡象，《華爾街日報》15日引述知情人士指出，美降低對陸輸美產品加徵關稅幅度，是希望在11月美國期中選舉及年底假期購物季節來臨之際，減輕對美國消費者的衝擊。執政的共和黨期能在期中選舉後繼續掌控國會多數優勢。

川普或將表明隨時會對陸輸美商品增加關稅，以進一步給予陸方壓力。報導引述美官員指出，目前白宮當局仍希望在新關稅方案細節上作一些微調。

美國財政部長穆努欽日前透露，獲當局授權後已向大陸官員發出邀請，雙方將就貿易爭端舉行新回合談判。然而，川普上周末卻又推文揚言，不介意美陸是否恢復貿易對話。他隨後即與穆努欽、商務部長羅斯及貿易代表萊海澤等財金官員開會，商討對陸貿易政策，並拍板決定對大陸額外2000億美元輸美商品加徵關稅。美官員基於必須先根據公聽會接收的公眾意見調整關稅清單，先暫時押後宣布。

升高施壓 美內部存有歧見

此重大轉折凸顯川普政府內部對於如何處理升高的陸美貿易摩擦存有歧見。顯然有一派期望陸美持續對話，以求在爆發全面貿易戰爭前獲致雙方都能接受的折衷妥協方案，另一派則主張對陸堅持強硬立場。

美貿易代表署針對大陸2000億美元商品新徵關稅相關公眾意見諮詢，已於本月6日午夜12時結束，總計收到近6000則評論，其中包括許多來自商界的憂慮。

美今年7月6日、8月23日已先後對大陸價值340億美元、160億美元輸美商品加徵25％關稅。川普更於9月8日宣稱要對價值2670億美元的大陸商品加徵關稅。

白宮副發言人華特斯女士說：「總統已明確指出，他與其施政團隊會繼續採取行動，直至大陸改變不公平貿易手段為止。」

(中國時報)