黨派講師授課 打混摸魚！綠營魔掌伸入文官體系

文官學院遭爆料由執政黨安排政治正確的學者及官員到各地為公務員授課，教學品質低落。圖為曾參加訓練的學員，非新聞當事人。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

政治魔掌伸入文官體系！曾任行政院公務人力發展中心教務組長的李嘉娜爆料，執政黨安排政治正確的學者及官員到各地為公務員授課，但這些人，有的公務經驗不足，「如實習生般生澀」，有的大談民進黨豐功偉業，教學品質低落，卻可爽領每小時2000元鐘點費，政府文官體系正逐漸崩解。

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政治正確 歌功頌德爽領鐘點費

目前公務員除了新進錄取須受訓外，平時還有晉升官等、高階公務員、初任主管人員、行政中立、專業訓練、一般管理、進用初任公務人員、以及人權議題、性別平等各項訓練共九大類，每年受訓人數眾多。

曾負責公務人員教育訓練的李嘉娜透露，參加國家文官學院訓練課程的學員反應，執政黨選派來的講師教學品質低落。日前在中華電信員工訓練所講授委升薦課程，講師們都在搖頭嘆氣，認為亂象不改，遲早出大事。

她說，執政黨安排政治正確的學者及官員到各地授課，排斥專業講師及資深文官，這些人有的是公務經驗不足，學養不深，「宛如年薪250萬實習生一般生澀」。有的是部、次長等政治正確的高階公務員，忙著賺鐘點費，以致行政上真正有重要業務時，卻找不到主管。

官員兼差 如年薪250萬實習生

她痛心的說，民進黨大砍軍公教退休金，卻將授課鐘點費由1600元提升至2000元，公務體系只要向民進黨靠攏效忠，就有機會派去公務機關及訓練機構授課，一個上午3小時6000元，一天下來領個1萬2000元，比薪水還優渥。

李嘉娜指出，這些人在上班時間不上班卻不用請假，直接往訓練機構跑兼差賺外快 ，還不受每周4小時限制，一個月下來，薪水加鐘點費，月領2、30萬不在話下。

這些講師若能將畢生所學傳授給學員，還說的過去，但她說，派去授課的官員大談自己和民進黨的豐功偉業，再放個影片，然後由學員上台發表心得，就混過一天的課程，訓練品質低落，影響公務士氣至鉅。

學院強調 學員滿意度達85％

李嘉娜認為，公務員在政府組織授課原本就屬於公務教導、政令宣導及經驗傳承，既然已領有政府薪水，就應比照新加坡、比利時嚴格公務紀律要求，一律不准領鐘點費。並應由學員打分數，授課品質差的講師不應再聘請。

針對爆料，國家文官學院表示，在遴聘講座時，都有要求授課時要嚴守行政中立，課後學員滿意度調查，如果評價未達標準，即不予續聘。以本年度薦升簡、委升薦學員的調查來看，滿意度平均達85％以上，顯見學員對授課多持肯定態度。

(中國時報)

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