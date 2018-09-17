黨派講師授課 打混摸魚！綠營魔掌伸入文官體系

2018年09月17日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

政治魔掌伸入文官體系！曾任行政院公務人力發展中心教務組長的李嘉娜爆料，執政黨安排政治正確的學者及官員到各地為公務員授課，但這些人，有的公務經驗不足，「如實習生般生澀」，有的大談民進黨豐功偉業，教學品質低落，卻可爽領每小時2000元鐘點費，政府文官體系正逐漸崩解。

政治正確 歌功頌德爽領鐘點費

目前公務員除了新進錄取須受訓外，平時還有晉升官等、高階公務員、初任主管人員、行政中立、專業訓練、一般管理、進用初任公務人員、以及人權議題、性別平等各項訓練共九大類，每年受訓人數眾多。

曾負責公務人員教育訓練的李嘉娜透露，參加國家文官學院訓練課程的學員反應，執政黨選派來的講師教學品質低落。日前在中華電信員工訓練所講授委升薦課程，講師們都在搖頭嘆氣，認為亂象不改，遲早出大事。

她說，執政黨安排政治正確的學者及官員到各地授課，排斥專業講師及資深文官，這些人有的是公務經驗不足，學養不深，「宛如年薪250萬實習生一般生澀」。有的是部、次長等政治正確的高階公務員，忙著賺鐘點費，以致行政上真正有重要業務時，卻找不到主管。

官員兼差 如年薪250萬實習生

她痛心的說，民進黨大砍軍公教退休金，卻將授課鐘點費由1600元提升至2000元，公務體系只要向民進黨靠攏效忠，就有機會派去公務機關及訓練機構授課，一個上午3小時6000元，一天下來領個1萬2000元，比薪水還優渥。

李嘉娜指出，這些人在上班時間不上班卻不用請假，直接往訓練機構跑兼差賺外快 ，還不受每周4小時限制，一個月下來，薪水加鐘點費，月領2、30萬不在話下。

這些講師若能將畢生所學傳授給學員，還說的過去，但她說，派去授課的官員大談自己和民進黨的豐功偉業，再放個影片，然後由學員上台發表心得，就混過一天的課程，訓練品質低落，影響公務士氣至鉅。

學院強調 學員滿意度達85％

李嘉娜認為，公務員在政府組織授課原本就屬於公務教導、政令宣導及經驗傳承，既然已領有政府薪水，就應比照新加坡、比利時嚴格公務紀律要求，一律不准領鐘點費。並應由學員打分數，授課品質差的講師不應再聘請。

針對爆料，國家文官學院表示，在遴聘講座時，都有要求授課時要嚴守行政中立，課後學員滿意度調查，如果評價未達標準，即不予續聘。以本年度薦升簡、委升薦學員的調查來看，滿意度平均達85％以上，顯見學員對授課多持肯定態度。

(中國時報)