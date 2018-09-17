百工百業挺改革列車！英賴壓陣南二都

2018年09月17日 04:10 中國時報 程炳璋 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨為擺脫執政包袱帶來的低迷選情，在各縣市發動百工百業挺改革選舉造勢列車，16日開到台南及高雄，蔡英文總統、行政院長賴清德及總統府祕書長陳菊合體，火力全開抨擊假新聞充斥，高舉改革大旗，強調「綠色執政、品質保證」，要大家支持磨劍20年的黃偉哲及磨劍30年的陳其邁。

雖然場外仍有反年改團體與拔菜總部人員高舉旗幟抗議，英賴昨天下午先在台南市嘉南藥理大學合體，為黃偉哲加持。蔡英文指出，民進黨一直有「綠色執政、品質保證」的傳統，過去台南市的選舉成績很好，選舉沒有穩贏，大家要一起為黃偉哲拉票。她還說，網路出現很多假消息、假新聞傳播，因為台灣尊重言論自由，對這些言論無法禁止，希望民眾對錯誤消息要勇於站出來澄清，未來台南的建設，就是賴清德規畫、蔡英文支持、黃偉哲實現。

高雄場晚間在高雄展覽館登場，英菊賴三巨頭首度合體，力挺高市長參選人陳其邁。但現場有意外插曲，高雄國稅局工會副理事長蔡學人突在場邊大喊要遞陳情書給小英及未來市長，最後被特勤人員請出去。

蔡英文強調，不能說高雄很好選，要曉得陳菊當年參選險勝1000多票。蔡也提到近來LINE、臉書流傳「假消息」企圖影響選情，拜託大家做好查證3動作：趕快查證、不要傳播、幫忙澄清。

蔡英文表示，陳其邁有能力做經濟市長，他對市政建設有絕對經驗，中央也願意趁經濟復甦、景氣升溫之際，全力支持高雄，包括205兵工廠遷移、橋頭科技園區，絕對不會停歇。

賴清德大讚陳其邁30年磨一劍，醫生出身的他會「視民如親」，相信在蔡英文帶領下，會漸漸走出困境。

(中國時報)