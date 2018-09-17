侯韓高南北合體！高喊讓民進黨走入歷史

國民黨3位直轄市長參選人侯友宜（右起）、高思博、韓國瑜首度在台南合體，大談台灣價值，籲找回傳統「人情義理」，讓民進黨走入歷史。（洪榮志攝）

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中國時報
／台南報導

正氣、義氣、豪氣，要為台灣「爭口氣」！國民黨新北市長參選人侯友宜、高雄市長參選人韓國瑜及台南市長參選人高思博，16日首度在台南合體拚選舉，3人除大談台灣價值，要找回傳統的「人情義理」外，還前往代表正義的關帝爺前，誓言翻轉台灣，讓民進黨走入歷史。

藍營3大咖首度合體，吸引近千人到場支持，現場擠得水洩不通。其中，被民進黨視為頭號敵人的侯友宜，一出場更受到全場支持者的歡呼。

針對促轉會淪東廠打手企圖對他攻擊一事，侯友宜強調，出來選舉是要團結全台灣人、為國家奉獻，不是要製造衝突分裂，因此不會口出惡言，要讓全台灣人知道什麼是正向的力量。他還細數多年來處理色情、電玩，面對壓力不曾驚惶；尤其在追捕犯下白曉燕命案的陳進興，拚了這條命也要捍衛正義。他曾看到很多同事在眼前倒下，但追求正義、榮譽是他一生價值、一生信念。

韓國瑜笑稱，自己是菜販只會賣菜，沒有那麼多可歌可泣的故事，但19歲來台南到處把妹、喝酒、聊天，只覺得當時台灣錢淹腳目，到處可以看到雙B轎車，1碗湯要50萬元，10大建設如火如荼，大家都非常開心；沒想到，如今重回南台灣，經濟完全不行，農產品賣不出去，觀光客、投資客進不來，民進黨在高雄執政30年、台南也執政25年，把經濟搞到這麼差，巿府還一身負債，南台灣民眾真的不再欠民進黨什麼。

韓國瑜與高思博還當場簽訂「雙城跨域合作意向書」，強調要攜手合作打造南台灣「黃金雙子城」，全力爭取南台灣經濟建設，讓南台灣成為台灣最有錢的城巿。

(中國時報)

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