綠色保證 是否也成另類假新聞

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中國時報

英賴菊在南台灣合體輔選，全力拉抬黃偉哲與陳其邁選情，盛讚黃偉哲磨劍20年、陳其邁磨劍30年，是最佳市長人選，甚至高舉改革大旗，強調「綠色執政、品質保證」。只是，南台灣人民飽受水患30年之苦，「聽到雨聲，心肝就艱苦」的心情拖磨，有誰聽見了？加上中央執政不利，卻誇口「品質保證」，試問蔡總統，「這句話是否算是假新聞？」

三巨頭合體，火力全開抨擊假新聞，用改革爭取人民認同，為黃偉哲與陳其邁已做好接棒執政的準備掛保證，只是對甫從水患苦難中脫離的台南、高雄民眾而言，打假新聞就能治水嗎？

民進黨在南台灣縣市執政2、30年了，2、30年的時間長河，足以讓阿公阿嬤抱孫、年輕人升格為人父人母，甚至到阿公阿嬤看著孫兒大學畢業，遺憾的是，在南台灣伴隨三代人成長的，竟是永無止盡的水患。

治水不可能一蹴可幾，古代大禹也花13年治水才成功，人民給了民進黨2、30年，比大禹長兩倍的時間治水，水患迄今未解，如今只有政治人物誇口3年治水有成，卻禁不起上蒼一夕降雨驗收的殘酷事實。

河川整治必須從源頭到出海口，一氣呵成才能竟全功，台南、高雄、屏東3縣市的水文相連，河川上中下游都是民進黨執政管轄區域，綠營區域合作口號又喊得震天價響，如今中央也已完全執政，民眾受水患之苦，民進黨應負起完全責任，不容推諉。

(中國時報)

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