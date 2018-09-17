小野任柯營總幹事 被酸人形立牌

2018年09月17日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 陳燕珩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

藍綠台北市長參選人丁守中、姚文智競選團隊早已成形，爭取連任的柯文哲16日也終於拼上競選團隊最後一塊拼圖，宣布由作家、現任北市文化基金會董事長及影視音實驗教育機構校長小野出任競選總幹事。不過，包括藍綠議員在內不少人都質疑非政治圈出身的小野難以整合柯團隊內各方勢力，甚至可能淪為「人形立牌」，對此，柯文哲16日受訪表示，小野當過華視總經理，可以幹那位置的沒幾人，是十分好的人選。

柯文哲昨天證實小野將擔任柯文哲競選總幹事，他表示，整個北市府一級首長中，醫學院加上土木系就超過一半，「硬度很高」，所以要補強人文的部分，而小野就是很好的互補人選；不僅如此，小野雖是作家，但也當過電影企畫、華視總經理，對文化界實務操作也很熟悉。據了解，競辦將在9月底正式舉辦記者會宣布小野進入團隊，並會同步提出第一波政策白皮書，但目前小野已開始幫忙整理文化政策、論述等資料。

至於文化界出身的小野，是否能夠制衡柯陣營內部各方勢力？柯文哲認為，競選連任的重心大部分還是市政，小野不用實際去參與競選活動，「還有他當過華視總經理，可以幹那位置的沒有幾人！」

小野昨受訪時說，自己的確不會「傳統的選舉」，接下總幹事職務後，不會掌管競辦人事或財務，而是協助柯提出「以文化為上位」的政策，也就是以「文化」來連結各局處施政；他直言，現在柯P經常被質疑沒有核心價值、政治思考是什麼，「這是我可以幫忙的部分」。

雖然柯陣營信心滿滿找來小野「助陣」，但柯文哲過去3年半來，文化政見頻跳票，與文資團體衝突不斷，藍綠議員對這項人事安排都不看好，認為新鮮感十足，實則效果有限。

國民黨議員王鴻薇分析，小野角色就像柯文哲的「人形立牌」，表面很重視文化界，事實上，4年來柯的文化政見處處落空，處理文資爭議手段粗暴，文化局在市府徹底被邊緣化是人盡皆知，就算請出小野，也不認為文化界會埋單。民進黨議員李慶鋒也說，柯文哲聲稱選小野是要加強文化論述，問題柯是現任市長，應該透過4年來的文化治理和政績去傳達，而不是選前拉一個文化人來爭取認同，就效果而言，他認為小野加入團隊，對柯的選情沒有特別加減分作用。

(中國時報)