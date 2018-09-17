藍點名8政治任命 吃香喝辣

2018年09月17日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

謝志偉（本報資料照片）

吳志中（本報資料照片）

童振源（本報資料照片）

楊子葆（本報資料照片）

台大教授蘇宏達開直播，呼籲外交部公布民進黨政治任命名單。（摘自蘇宏達臉書）

8位政治任命駐外代表

台大政治系教授蘇宏達在發表「誰殺了我們的外交官？」專文後，卯上外交部，繼續在臉書上錄製影片，再次呼籲外交部公布民進黨執政後，政治任命大使、公使、代表、副代表等名單。總統府前副祕書長羅智強則點名8位政治任命代表，痛批他們後台強硬，吃香喝辣，更直批駐日代表謝長廷，遇權必爭、遇難必推，沒有肩膀。

蘇籲公布政治任命名單

蘇宏達與駐大阪辦事處處長蘇啟誠都是外交領事人員第24期，原本9月27日要開同學會，卻突傳蘇啟誠噩耗，還有「綠營人士」謝長廷指揮不動大阪辦事處，才讓他們這批外交官群情激動，痛斥國家國家外交體制被破壞。在蘇宏達心裡，蘇啟誠有壓力自己扛，沒有諉過給任何人，是一個有大使高度的外交官。

蘇宏達先在臉書發表專文，痛批民進黨政治任命的駐外大使，遇到困難竟把責任推給職業外交官，成了輿論的代罪羔羊。

外長吳釗燮在15日親自撰文表示，各國大使正式全銜是「特命全權大使」，總統有職權選擇派誰出去，所有民主國家都一樣，台灣也不例外。

羅智強就此提問，民進黨大幅增加特任大使人數，又修改《駐外外交領事人員任用條例》，將大館「公使」也改成特任，質疑，「這是所謂民主國家常態？」

藍批謝長廷卸責沒肩膀

羅智強直接點名，駐日謝長廷、駐德國謝志偉、駐泰童振源、駐法吳志中、駐瑞士黃偉峰、駐捷克汪忠一、駐愛爾蘭楊子葆、駐希臘郭時南等8位就是政治任命。羅智強批，「個個後台堅硬，個個吃香喝辣」。

這8位中，多數曾在扁政府任職。吳志中是總統府資政吳榮義之子，蔡英文執政後，吳志中是民進黨刻意栽培的外交人才。郭時南是黨外前輩郭雨新之子，郭時南雖有駐星的經驗，但2016年蔡政府上任之初，據了解，郭時南派駐希臘，就是蔡英文欽點。

外交部回應別互相攻擊

羅智強強調，若要特命全權大使，大使就要有肩膀，為成敗扛起責任！「但看看蔡英文特任的謝長廷，遇權必爭、遇難必推，有半分肩膀可言嗎？」

蘇宏達亦不滿吳釗燮的答覆，15日深夜在臉書放上影片，再次呼籲，外交部公布政治任命大使、公使、代表、副代表等名單，讓外界知道民進黨為何要任用沒有外交官資格的政治人物，或者是他們認識的人，而不任用經外交考試在文官體系裡長期培養、有能力的外交官。

蘇宏達說，民進黨執政後，把經由考試合格，長期培養的外交文官加以調職，派上完全未經通過外交資格考試的政治人物；他有許多的朋友，包括在外交部的學長、學弟、學妹、學生其實都敢怒不敢言，因此他願意站出來替這些競競業業辦外交的外交官發聲。

外交部昨回應「外交不分黨派，不應互相攻擊」，並強調馬政府時代，也有前國安會祕書長金溥聰駐美、前空軍中將葛光越駐拉脫維亞、前國防部副部長張良任駐以色列等案。根據統計，目前外館共有74個，蔡政府上任以來政務任命共17名，其中9名是非職業外交官出身，另外8名是外交部文官轉任政務。政務公使或副代表在修法完成後，尚未派任。

(中國時報)