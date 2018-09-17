2018年09月17日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

我駐大阪辦事處長蘇啟誠日前輕生，留下遺書談及風災對滯日台人因應措施遭批判讓他感到痛苦；對此，監委江綺雯上周五開案，擬調查駐外館處資源與工作責任分配，了解台灣遊客滯留關西機場涉及的行政制度問題。

江綺雯表示，外交人員在第一線打仗，面對的困難與艱鉅堪比國防部，尤其近一年以來遇到的困難太多，而外交人員在工作崗位上越來越艱鉅，過去她在文藻外語大學教書，有很多學生去當駐外館人員，「我非常清楚他們長期工作的努力跟困難」。

江說，外交現在是全民的事情，她想要以這角度關心。

外界指出，是中國大陸的假新聞指「中國大使館派車接送旅客，但台灣代表處沒有」，引發網路匿名謠言批評駐日代表處，事後才衍生蘇啟程輕生。

江說，假新聞須要求證才知是假的，但整個社會就是不信任、不安全、外交頻頻失守，這種情緒若政院不處理，大家都會憂慮，導致情緒一直延續。江強調，反求諸己比譴責別人來得重要。

至於是否要釐清台灣遊客因燕子颱風滯留關西機場的責任歸屬？江綺雯說，了解實況後，就會慢慢了解問題在哪裡；蘇啟誠的離世不一定是監察院調查，監察院會嚴守份際，著重在行政制度面，還有事發後的演變，她不是想要苛責於誰，「基本上是要幫助國家善治」。

(中國時報)