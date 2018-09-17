民進黨執政 當官選邊站才有前途

2018年09月17日 04:10 中國時報 崔慈悌

民進黨執政後，任命的官員「政治正確」重於「專業能力」，林全擔任閣揆時起用少數藍營政務官，被黨內諷為「老藍男」陸續遭撤換，現在不僅是政務官，還把黑手伸進行政中立的文官體系，「吃銅也吃鐵」，吃相難看。

馬政府執政時期，為了要求行政部門不得濫用行政資源，民進黨強力推動修正《公務人員行政中立法》，讓公務人員不得動用行政資源挹注政黨和選舉活動。不料執政後，相關條文早已形同虛文。

前總統馬英九過去在公務行程中搭配選舉行程，被綠委罵得體無完膚，現在蔡英文搭著總統專機，巡迴各縣市展開全台「百工百業挺改革」，為黨籍候選人造勢活動，沒有綠委敢吭一聲。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌點名總統府祕書長陳菊擔任競選總部主委，因輿論批評違反政中立，陳菊始終不願證實，但從高雄到宜蘭，四處為黨籍候選人拉抬造勢，民眾卻已是司空見慣。

綠委段宜康過去曾痛批馬政府，行政首長之中，有一半是常任文官轉任政務官，質疑這是鼓勵高階文官在政治上選邊站。

但民進黨執政後卻是變本加厲，直接將政治黑手伸入文官體系，為公務員授課的講師是否專業已不是重點，而是要「政治正確」，這樣的「以身示範」，形同在鼓勵上課的公務員，無論政務還是常任文官都得要選邊站才有前途。

不只是公務員，學術界近來也有不少學者反應，參與政府部門舉辦的座談會、評選會或遴選會，只要言論與主辦單位的想法不同，就會從邀請名單中自動消失，不再受邀。

現在的「東廠」已不只是促轉會，而是遍及政府各部門，甚至滲入過去一再強調行政中立的文官體系，只要非我族類，就得擔心被封殺或是升官無望，這樣的民主自由，真讓人不寒而慄。

(中國時報)