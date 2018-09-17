民進黨執政 當官選邊站才有前途

友善列印
中國時報

民進黨執政後，任命的官員「政治正確」重於「專業能力」，林全擔任閣揆時起用少數藍營政務官，被黨內諷為「老藍男」陸續遭撤換，現在不僅是政務官，還把黑手伸進行政中立的文官體系，「吃銅也吃鐵」，吃相難看。

馬政府執政時期，為了要求行政部門不得濫用行政資源，民進黨強力推動修正《公務人員行政中立法》，讓公務人員不得動用行政資源挹注政黨和選舉活動。不料執政後，相關條文早已形同虛文。

前總統馬英九過去在公務行程中搭配選舉行程，被綠委罵得體無完膚，現在蔡英文搭著總統專機，巡迴各縣市展開全台「百工百業挺改革」，為黨籍候選人造勢活動，沒有綠委敢吭一聲。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌點名總統府祕書長陳菊擔任競選總部主委，因輿論批評違反政中立，陳菊始終不願證實，但從高雄到宜蘭，四處為黨籍候選人拉抬造勢，民眾卻已是司空見慣。

綠委段宜康過去曾痛批馬政府，行政首長之中，有一半是常任文官轉任政務官，質疑這是鼓勵高階文官在政治上選邊站。

但民進黨執政後卻是變本加厲，直接將政治黑手伸入文官體系，為公務員授課的講師是否專業已不是重點，而是要「政治正確」，這樣的「以身示範」，形同在鼓勵上課的公務員，無論政務還是常任文官都得要選邊站才有前途。

不只是公務員，學術界近來也有不少學者反應，參與政府部門舉辦的座談會、評選會或遴選會，只要言論與主辦單位的想法不同，就會從邀請名單中自動消失，不再受邀。

現在的「東廠」已不只是促轉會，而是遍及政府各部門，甚至滲入過去一再強調行政中立的文官體系，只要非我族類，就得擔心被封殺或是升官無望，這樣的民主自由，真讓人不寒而慄。

(中國時報)

監委要查外館制度 藍點名8政治任命 吃香喝辣！政治…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。