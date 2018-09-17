藍點名8政治任命 吃香喝辣！政治酬庸非原罪 丟臉的是沒能力

2018年09月17日 04:10 中國時報 周慧如

誠如外交部所言，許多國家都有政治任命的大使。有時候是希望任用外部人，為官僚體系注入新作風，或是總統有特殊任務要交辦，但多數時候是為了還選舉債。政治酬庸並非見不得人的事，重點是要有能力做事。

政治任命的確不是起自蔡政府，在1983年，王昇一度失勢，蔣經國總統派他出使巴拉圭，王昇不會西語，也不會葡語，但那時大陸尚未堀起，王昇雖做得滿腹不高興，但沒中共使勁挖牆角。

大陸勢力興起後，邦交國個個吃緊，政治任命派往邦交國，無異自討苦吃，因此皇親國戚或抬轎有功人士，皆以無邦交國為目的地。但是駐外代表是去享福或是吃苦當吃補，也是要看主其事者的用心。

陳水扁第一任的外長是田弘茂，當時陳水扁指定要讓在法國經商有成的鄭欣，擔任駐法代表；環保署長林俊義下來後，派駐英國，但是田弘茂不同意。田弘茂認為，非職業外交官要進入體系，應該由艱困地區開始，林俊義因此在2001年先去甘比亞吃苦3年，經部裡考核認為績效不錯，才在2004年改派英國，遂其所願；至於鄭欣，亦先派駐查德，略有歷練後，才派往法國。在這些年間，田弘茂、簡又新、陳唐山大致都堅持住這個原則。

前中央社總編輯冷若水在1993年轉任外交部發言人，在1996年奉派出使匈牙利，促成匈國政府來台設立代表處。冷若水常說他是外交體系門外人，但他確為台匈兩國往來建制，做出貢獻。

民進黨講究派系平衡，連駐外館處亦有此考量。蔡英文2016年執政時，就已明告外交部哪些位子要留予政治任命，希臘就是其中之一，而美、日更是大館，外長不敢擋，只能依小英的話辦。

謝長廷擔任過閣揆，政治份量夠，原期盼他與日方政府高層能發展更進一步往來。但出使2年多來，談及國人在意的慰安婦議題，謝依舊無計可施；關西災情引發國內批評處置失當，他做為駐日的主官，竟切割大阪辦事處。駐日代表轄下有6個辦事處，如果謝管不動其中一個辦事處，這是領導統禦有問題，總統應該快點把他召回，另換一位管得動、有肩膀的幹才。謝長廷的過失已攤在國人面前，若拖著不處理，更大的逆火會燒向民進黨。

(中國時報)