謝認該受監督 藍籲徹查真相

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中國時報
／台北報導

駐日代表謝長廷昨在臉書上表示，身為駐日代表，他應該要承受較大監督，對他的批評不能稱為霸凌，但捏造他沒說過的話，試圖引發怒潮，這是企圖逼人致死的違法行為。

謝長廷說，蓄意截取扭曲，變造成他沒說過的話，然後帶風向，指責他「竟然還講這種無恥的話」，想引發怒潮，這是千刀萬剮，企圖逼人致死的違法行為。

他並在臉書放上兩張照片，第一張是他接受民視專訪時的照片，另一張則是有人捏造他受訪時說出「就算大阪辦事處都死光光了，我也不辭職」，以做比對。

關西機場淹水，民進黨一直放話「切割」謝長廷與大阪辦事處的責任。謝長廷9月7日於北海道公開受訪時表示，辦事處長是外交部任命，又說「大阪方面處理如果有錯，大阪就應該道歉。」

前外長歐鴻鍊則痛批，謝長廷做為駐日代表，連自己的職權範圍都沒有搞清楚，駐日六個辦事處當然歸謝長廷指揮，即使大阪辦事處處長考績是外交部管考，也會尊重駐日代表意見；謝長廷沒有在第一時間趕赴大阪，而是坐在東京辦公室，完全是失職。

歐鴻鍊說，謝長廷的反應充分暴露政治任命的嚴重後果，假如謝長廷有肩膀，承擔責任道歉，不致於造成蘇啟誠自殺的慘事。

國民黨文傳會副主委洪孟楷則認為，當初把責任推給部屬的謝長廷，真正應該下台負責，「我們公開要求蔡英文總統向國人道歉並且指示徹底釐清蘇處長辭世的真相，為蘇處長的過世好好懺悔。」

民進黨台北市長參選人姚文智受訪時說，9月16日是自由主義學者「殷海光紀念日」，呼籲台灣民眾要特別留意，保障「得之不易的自由」，呼籲大家面對假新聞要查證、抱持理性開闊的胸襟，了解背後要操作什麼，「否則澄清100遍，都抵不上一個半夜發的假新聞，再有多少公忠體國的外交官，也都疲於奔命」。

(中國時報)

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