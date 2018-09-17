台諜化身知心姐姐 色誘陸生

2018年09月17日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

繼大篇幅專題報導台灣間諜使用「美人計」色誘策反赴台大陸學生等3起案例後，大陸央視「焦點訪談」節目，再度曝光台灣女間諜徐韻媛（化名徐子晴）猶如「千面諜」，通過化身「知心姐姐」結識陸生，策反大陸公務員獲取機密文件，吸收經常往來兩岸的台商作線人，赴陸蒐集資料、竊取情報。

報導稱，大陸學生朱暉2015年赴台灣一所大學交流時，因為撰寫論文緣故，結識自稱是立法委員助理的徐子晴；徐子晴主動替朱暉聯繫多名採訪對象，後來又替朱暉拿到台灣熱門夏令營的邀請函。

策反陸公務員竊機密

報導指出，作為回報，朱暉幫助徐子晴聯繫在台灣同期交流學習的幾名陸生，填寫相關調查問卷，內容涉及每名陸生大陸學校、專業以及家庭背景等情況；又按照徐子晴要求，邀請在國家某部委工作的朋友丁濤赴台旅遊。

這次旅行中，徐子晴對丁濤萬般照顧，不僅周到安排、全程陪玩，還包辦費用，並像「知心姐姐」一樣關心丁濤的生活日常。丁返回大陸後，徐子晴還經常噓寒問暖，主動詢問丁濤工作生活狀況，並寄送禮物，讓丁濤十分暖心。

報導稱，徐子晴以要到大陸開公司，需要瞭解大陸政策走向名義，向丁濤索要能接觸到內部文件，並表明若能讓公司掌握商機，就可讓其成為公司股東。前期感情拉攏和不斷承諾高額「分紅」誘惑下，丁濤先後共向徐提供機密級文件4份，祕密級文件1份。

報導揭露，徐子晴本名徐韻媛，1980年8月12日生，現年38歲，是台灣軍情局人員，經常通過台灣老師和學生介紹引薦陸生，一會兒是立委助理，一會兒是淡江大學博士，一會兒又變成導遊、義工。

此外，報導還稱，2015年3月，大陸國家安全機關幹警在廈門口岸抓獲一名蔡姓台商，並在其攜帶的茶葉盒內搜獲5張記憶卡，記憶卡內存有多份大陸黨政機關涉密文件；而此人則是徐子晴吸收的情報員。蔡某最終因犯間諜罪被依法判處有期徒刑5年；上述提及的丁濤也鋃鐺入獄。

國台辦呼籲停止滲透

針對「台諜案」，大陸國台辦發言人安峰山昨表示，要求台灣立刻停止對大陸滲透破壞活動，避免破壞兩岸關係。大陸《環球時報》也發社評直言，台灣當局間諜活動，既改變不了兩岸關係大勢，更無助「台獨」勢力處境，與北京相向而行，才是明智選擇。

(中國時報)