故布疑陣下馬威 兩岸敵視加深

2018年09月17日 04:10 中國時報 呂昭隆

為了保護情報員的安全，降低失事風險，軍情局早已不派情報員去大陸，但是人員情報還是要做，而在不派基幹赴陸情況下，吸收運用在台或海外的大陸人士做情報工作，是相當合理，不做，才是失職。

大陸國安情治單位看準這點，公布來台唸書的陸生成為我吸收對象，可以理解，但宣導情節卻又讓人難以置信。

例如，大陸公布的案例中，竟說我有一位女情報員，比陸生大16歲，卻利用美色上床吸收陸生做情報，這個情節相當不可思議，而且一看就是假。陸生的情報價值不高，吸收陸生是放眼未來，不是貪圖眼前績效，在這種沒有迫切性的情況下，軍情局不可能要求女情報員做這麼大的犧牲，也不會有女情報員願意這樣做，真有長官敢下這種命令，依當前的軍中環境，一定會挨告，還會被拔掉官職。

再說，讓一位大16歲的女人，去色誘只有20歲的小鮮肉，在實務操作上，想也知道難度很高，不可能有軍情局官員胡塗到對女部屬下達這樣的指令。

軍情局想吸收在台且有情報運用價值的人是真，但大陸公布的案情卻是假，這也是大陸國安單位慣用的手法。嚴格說來，大陸以往破獲的所謂台諜案，還不曾抓錯人，但是相關案情的公布，卻常故布疑陣，不會說實情。

這次大陸用具影響力的中央電視台播放台諜專題，而且還分上下兩集，分兩天播，其用意自是警告陸生。值得注意的是，大陸公告的都是馬政府時期破獲的案，選擇現在時機公布，除了是軍情局長異動的考量外，兩岸關係日漸嚴峻，才是關鍵。

馬政府時期，台灣隔段時間就公布共諜案，大陸從未反制，甚至配合演出，偶爾餵些無關痛癢，或用過可棄的小案給台灣，讓我輕忽，因而不願花時間抓大間諜，而這是大陸真正想掩護的。

這次大陸不惜撕破臉，點名軍情局策反陸生，手法似宣導片，此舉意味兩岸情報戰開打，預料大陸國安單位日後還會有動作。

(中國時報)