故布疑陣下馬威 兩岸敵視加深

友善列印
中國時報

為了保護情報員的安全，降低失事風險，軍情局早已不派情報員去大陸，但是人員情報還是要做，而在不派基幹赴陸情況下，吸收運用在台或海外的大陸人士做情報工作，是相當合理，不做，才是失職。

大陸國安情治單位看準這點，公布來台唸書的陸生成為我吸收對象，可以理解，但宣導情節卻又讓人難以置信。

例如，大陸公布的案例中，竟說我有一位女情報員，比陸生大16歲，卻利用美色上床吸收陸生做情報，這個情節相當不可思議，而且一看就是假。陸生的情報價值不高，吸收陸生是放眼未來，不是貪圖眼前績效，在這種沒有迫切性的情況下，軍情局不可能要求女情報員做這麼大的犧牲，也不會有女情報員願意這樣做，真有長官敢下這種命令，依當前的軍中環境，一定會挨告，還會被拔掉官職。

再說，讓一位大16歲的女人，去色誘只有20歲的小鮮肉，在實務操作上，想也知道難度很高，不可能有軍情局官員胡塗到對女部屬下達這樣的指令。

軍情局想吸收在台且有情報運用價值的人是真，但大陸公布的案情卻是假，這也是大陸國安單位慣用的手法。嚴格說來，大陸以往破獲的所謂台諜案，還不曾抓錯人，但是相關案情的公布，卻常故布疑陣，不會說實情。

這次大陸用具影響力的中央電視台播放台諜專題，而且還分上下兩集，分兩天播，其用意自是警告陸生。值得注意的是，大陸公告的都是馬政府時期破獲的案，選擇現在時機公布，除了是軍情局長異動的考量外，兩岸關係日漸嚴峻，才是關鍵。

馬政府時期，台灣隔段時間就公布共諜案，大陸從未反制，甚至配合演出，偶爾餵些無關痛癢，或用過可棄的小案給台灣，讓我輕忽，因而不願花時間抓大間諜，而這是大陸真正想掩護的。

這次大陸不惜撕破臉，點名軍情局策反陸生，手法似宣導片，此舉意味兩岸情報戰開打，預料大陸國安單位日後還會有動作。

(中國時報)

台諜化身知心姐姐 色誘陸生 陸版保密防諜 「回敬」軍情局

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。