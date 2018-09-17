兵源減少 海外替代役明年喊卡

2018年09月17日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／貝里斯-台北報導 ／貝里斯-台北報導

蔡英文總統在「同慶之旅」中，宣布將提升海外技術團成員的補助待遇，然據調查，有興趣擔任技術團技師大多為退役役男。由於明年將不再派任海外替代役，可能使技術團招聘產生困難，出現斷層情況。國合會將鎖定畢業大專生，配合大學海外實習課程，且可完備兵役的雙重誘因下，盼維持技術團優秀人才。

負責貝里斯「羊隻品種改良計畫」的役男周佑峻指出，通常執行1項計畫須由1名技師與1名經理，時常忙不過來，若有替代役協助，可減輕負擔。

周佑峻指出，少了海外替代役，青年少了出國體驗機會很可惜，他雖在大學時因相關科系關係，養過3年羊，但能在貝里斯養肉羊，實在比在國內當兵有收穫。

另一名在貝里斯執行「交通監理資訊服務系統計畫」的辛忠翰說，少海外替代役，也少語言訓練機會；以前鮮少單獨扛專案，但現在他身兼產品經裡、市場調查角色，有做新創公司的感覺。

辛忠翰與另一名役男張皓程共同開發「公車時刻表」APP，辛負責軟體架構，張負責內容設計，他們需將APP展示給貝國，盼可上架，一旦少替代役，恐怕未來將由經理一人打理協調整合等工作。

83年次後的男性兵役改為4個月軍事訓練後，雖內政部希望維持「外交替代役」選項供役男選擇，不過，國合會評估，相較4個月的軍事訓練役期，海外替代役須服滿10個月，人員來源無法獲保證。

因此，國合會祕書長項恬毅指出，將推動「大專青年海外技術協助服務計畫」，配合各大學海外實習課程，開設30個名額，鎖定大四或研究生，初步與中興、雲科大、嘉義、政大、陽明等大學合作，一次至少半年，一年2梯次，配合學制。

為擴大更多誘因，項恬毅指出，大專生海外實習將比照海外志工薪水待遇外，他們希望朝向「結合海外實習與完備義務兵役」的雙重誘因，希望可以吸引更多的年輕人投入，海外服務最長時間可達一年半。

(中國時報)