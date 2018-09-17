陸版保密防諜 「回敬」軍情局

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中國時報
／台北報導

兩岸情報戰無一日稍減。據相關軍情單位官員透露，大陸央視分兩天播放台諜案專題，指控我軍情局利用美色和金錢吸收大陸來台唸書的學生，這種真真假假的操作手法，軍情單位已事先有評估。國防部官員則表示，大陸的指控全是子虛烏有。

今年7月1日到任的軍情局長羅德民，由於與情報毫無淵源，大陸情報與國安單位事前未掌握人選，我方研判，中共方面可能有人被責罰，不排除中共情治單位會「回敬」軍情局，做出報復性行動，例如宣布以前逮捕卻未曾公開的「台諜案」等。

一位不願具名的軍情官員說，中共國安單位的做法與央視播放的影片內容，與其說是破獲大宗台諜案，不如看成是陸生的保密防諜宣導片。他說，因為來台陸生人數不少，但能提供的資訊多為低度情報，威脅性低，所以就以宣導代替實際情戰作為。

據了解，今年6月底，軍情局長新舊交接時，軍情局內部即討論到，羅德民是大陸完全陌生的人，而大陸國安情治系統龐雜，有些單位沒掌握到羅接軍情局的情報，在受責甚或受罰情況下，不排除宣布以已破獲的台諜案做為報復。

再者，軍情局內部也曾研判，羅新上任，大陸國安系統也先下馬威，如同震撼教育般。事實上，2014年，前任局長劉德良上任之初，大陸也是以發布台諜案的操作手法，「歡迎」劉德良上任。因此，軍情局內部的確曾研判大陸可能比照劉德良模式，在羅德民到任後，發布已破獲的台諜案，與我軍情局叫陣。唯一不同的是，上次是紙媒，由大陸《人民日報》旗下《環球時報》披露我軍情局吸收陸生，這次則是改成央視，且分上下兩集播出。

據了解，2014年《環球時報》曾以頭版，大篇幅報曝光3名所謂「間諜」照，甚至連出生年月日和身分證號碼都公布。當時我政府相關單位反駁陸方指控，強調從未假藉學術名義，干擾兩岸學術交流與發展；這次是也有間諜照片曝光，但沒有公布出生年月日，也沒公布身分証號碼。

(中國時報)

故布疑陣下馬威 兩岸敵視加深 山竹狂掃 粵港澳滿目瘡痍

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