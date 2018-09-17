擴大援外資金 國合會引企業募資

2018年09月17日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

面對大陸的銀彈攻勢，國合會近期作出重大變革，將引進私部門資源，投入與友邦的雙邊計畫，擴大合作項目，發展「產業鏈」；除不受政府預算限制，亦可將觸角延伸至非邦交國。

國合會作為政府對外援助專門機構，過去推動的雙邊計畫多以邦交國為主，少部分用在非邦交國，合作項目4成是農業。國合會祕書長項恬毅指出，過去合作計畫大多以生產為主，近期調整方向，盼發展「產業鏈」，朝向產銷及市場規劃，藉由引進私部門，擴大效果，若能成功，還能提高邦交國國民所得。

以我在巴拉圭「蘭花產業發展計畫」為例，項恬毅說，蘭花在巴拉圭發展良好，藉國內企業協助，有計畫地進行蘭花種苗，之後可市場化，輸出鄰近國家。

國合會另有公衛計畫，引進醫療私部門協助友邦建置醫院系統，以「巴拉圭醫療資訊管理效能提升計畫」為例，主要由國泰醫院協助。項恬毅指出，建置完成後，大幅改善病患候診時間。

巴拉圭新政府上台後，已決定在全國各級醫院推廣。項恬毅表示，未來還可找國內資訊業者、藥廠等資源，擴大合作內容。

不過，由於援外雙邊計畫受到外交部「委辦費」的預算限制，因此為擴大財源，國合會今年向衛福部申請獲准募款字號，開始向企業募資。

項恬毅表示，國合會募資不再受限預算，且可在非邦交國進行，針對不同企業的需求，提出可能的合作方式，國合會可成為企業在海外平台，協助企業延伸觸角。

(中國時報)