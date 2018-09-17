促參多元化 擬納入公共服務

2018年09月17日 04:10 中國時報 王莫昀 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

蘇建榮小檔案

前瞻建設、所得稅扣除額改革等政策積極推動，甫接任財長2個月，蘇建榮鎖定督導公股銀行、健全賦稅及擴大促參等三大領域為未來施政重點，透過成立三大革新小組，強化公股銀行競爭力、建立獲利多元引擎機制，健全稅制，以及積極擴大促參、活化國有資產，增加財源。

成立3革新小組 開源節流

近期外界關切前瞻建設等重大計畫推動之際，中央政府總預算卻飆破馬政府時代嚴守的2兆防線，雖財政部強調目前稅入成長幅度大於稅出增幅，但蘇建榮不諱言，正透過強化債務管理、規費收入、國有資產活化等非稅課收入，努力開源節流，特別是擴大促參力道，更被冀予高度期待。

財政部官員補充說明，現在大家想到促參，似乎都頗感疲乏，但其實「促參模式」可以更多元，如現在一般促參案幾乎清一色以硬體建設為主，未來可以納入「公共服務」，像是衛福部到府洗澡措施，現在多為社福團體參與，但社福團體沒錢，在推動上常囿於經費，難有施展空間，未來可由政府提供機制，引進民間雄厚的資本力量，拉升硬體設施水平之餘，還可推出各式不同套裝軟體服務，讓民眾購買到最好、最適產品。

公股銀 建立獲利多元引擎

經財政部進一步檢視前瞻建設計畫，也發覺其中約有2、30項細項，可透過《促參法》擴大民間參與，節省政府支出。

此外，蘇建榮直言「『公公併』不是主要提升公股銀行競爭力的方式！」他指出，公股銀行都是傳統銀行改制，與民營金控比較有很大差別。當前民營金控獲利不是只有一個來源，他擔任台北市財政局長時，曾兼任台北富邦董事，了解富邦金控中壽險獲利高於銀行，反觀泛公股金控長久以來，以銀行為主要獲利來源，占比多逾9成，為此期望公股金控能發掘各自利基，打團體戰，如第一金控、兆豐金控、華南金控等擁有產壽險、證券等，客戶有融資需求，也會有產壽險等需求。

加上財部現正推動國銀薪水與公務人員脫鉤，為此成立公股銀行革新小組，調整法規建立評鑑考核機制，同時引導公股金控、銀行建立第2、第3獲利引擎，除配合政策任務外，也須能進一步與民營銀行競爭。

健全稅制 活化資產闢財源

賦稅革新上，蘇建榮指出，依2016年度資料顯示，列報免稅額及扣除額占綜所稅總額約62％，換句話說，只剩下38％扣得到稅，今年更進一步降至24％，與亞洲其他國家相較相對偏低，為此須就健全國內稅制進行通盤考量。有鑑於此，財政部將成立賦稅革新小組，改革國內賦稅制度。

(中國時報)