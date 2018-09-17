互徵關稅 75％美企受害

2018年09月17日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰開打前，外國在大陸運營的企業曾警告加稅會導致的後果。據《美國之音》報導，在大陸的美國商會和在上海的美國商會發表聯合調查顯示，很多在大陸營業的美國企業感受到了這種不良影響。

多達60％以上的企業表示，陸美雙方對500億美元商品互徵關稅的做法已對工商界造成負面的影響，增加了製造業的負擔，縮減了對產品的需求。

假如第二波上路，華府再對2000億美元的大陸產品加徵關稅，北京則再對600億美元的美國產品加徵關稅，感到有負面影響的企業將上升到近75％。

美國3C產業龍頭蘋果公司日前致函美國貿易代表辦公室，指川普將開徵關稅的2000億美元貨品，影響蘋果產品包括Apple Watch、AirPods及Apple Pencil等。HomePod、Mac Mini以及各種充電器也受衝擊。若造成價格上漲，將由消費者承擔。

大陸美國商會主席蔡瑞德說，雖然華府期望對大陸加徵更多的關稅可能會迫使北京投降，但這種做法有可能是低估了大陸以牙還牙的能力。蔡瑞德說，「看來美國公司由美國的關稅所受到的損害要大於大陸的關稅所造成的損害。我不認為這是他們先前預料到的問題。」

美國總統川普的說法是，大陸剝奪美國的就業機會，沒有採取足夠的措施解決兩國間巨大的貿易逆差。支持加徵關稅的人認為，關稅是一種手段，可以迫使大陸脫離政府主導的經濟和政策。

蔡瑞德說，現在還不清楚川普政府的策略和關稅是否會解決這些大問題，如大陸的貿易保護主義問題，國家資本主義問題，及其他如優惠性貸款和補貼問題。他說，一個關鍵的、可以有效解決這方面諸多問題的途徑，是注重平等和互惠。

蔡瑞德說，「大陸方面承認大陸的經濟正在脫離出口和投資推動型，走向消費和國內需求型，他們需要為此開放市場。因此，現在的大問題是，為什麼不為了你自己的利益這麼做呢？」

(中國時報)