長照扣除額併身障考量 月底報院

2018年09月17日 04:10 中國時報 王莫昀 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

財政部研擬的綜所稅扣除額改革方案近期將報政院，截至目前以增列長照扣除額較有共識，惟學者建議，今年甫提高的身心障礙扣除額達20萬元，加上部分適用對象達一定年齡以上，應與長照扣除額「合併考量」，且之前傳出不排富，也在外界有雜音下，將進一步評估。

至於薪資所得核實扣除七大項目，最有可望出線的為「治裝費」與「職業上工具支出」兩大類別。

財長蘇建榮表示，社會各界屢有綜所稅應提高扣除額、增列項目或擴大適用範圍等建議，目前各立委提案增修案即高達54案、89項，目前在長照扣除額部分，外界較有共識，不過，學界認為財政部甫將身障扣除額從每人12.8萬提升至20萬元，加上大部分適用者多達一定年紀以上，也可能有長照需求，建議財政部應「合併考量」。

長照扣除額適用對象，初步傾向將聘雇外佣、接受長照機構照顧等支出納入適用，立委提案的扣除額多達20至36萬元間，但學者建議，在與身障扣除額合併考量下，以8至15萬最為可行。對此，蘇建榮指出，須進一步評估才會確認，最快9月底提報行政院。

上班族最關心的薪資所得核實減除，學界建議納入差旅費、行車油費、治裝費、進修訓練費、職業所屬工商公會會費、助理費、職業上工具支出等項目，有多少項目將確定納入？

蘇建榮說，考量薪扣已大幅提高為20萬元，應可滿足一般民眾賺取薪資所得所需負擔的必要費用，為此在特定費用核實減除上，應符合「與提供勞務直接相關且必要」、「實質負擔」、「重大性」及「共通性」等四大原則。

檢視七大項目，除爭議較大的助理費確定排除外，其他如差旅費、行車油費、進修訓練費，以及職業所屬工商公會會費等，學者多認為應由企業主負擔或是現有薪扣提高至20萬元後已可涵蓋，為此現以遭名模林若亞提起行政訴訟的治裝費，以及一般上班族恐有高額支出的職業上工具支出等納入可能性最高。

蘇建榮指出，國際上治裝費的認定，多要求應與工作上直接相關，只有在工作時穿，如model只能在走秀或表演時穿，一般上班族「應不會適用」。至於其他費用納入減除，也應考慮避免徵納雙方衍生爭議的方式辦理。

(中國時報)