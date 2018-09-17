成本大增 日美企業撤出大陸

2018年09月17日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿戰何時結束看似遙遙無期，不少日本企業開始從大陸轉移生產據點。日本共同社16日報導，三菱電機及世界排名第二的重化工業設備製造商「小松製作所」已把部分設在大陸的生產線移回日本，而東芝機械等日企也決定跟進。

三菱電機決定將出口美國的部分工具機生產據點，從大陸轉移到日本。以往在大陸生產的產品以外銷為主，但在美國課徵關稅下，三菱將重新調整生產策略，把在大連生產並出口至美國的機床生產線轉回名古屋。

化學製造大廠旭化成，也將出口至美國的樹脂原料從大陸轉移到日本工廠生產。

小松公司則把部分製造機械的零件生產，從大陸轉移至美、日和墨西哥。該公司指這與需求擴大及匯率急劇變動時的對策相同，但因陸美貿易戰的影響，2018會計年度將增加約40億日圓的成本。

東芝機械也認為現時的生產體系無法保持競爭力，計畫10月後把注塑機生產線從上海轉移至日本及泰國。

超夯生活家電Iris Ohyama產品雖未被列入美國的加稅清單，但為了防範風險，打算將出口至美國的空氣清凈機、電風扇等電器的生產線，從大陸轉到南韓，預計明年開始運作。

除了日本，不少外企也考慮撤出大陸或降低在大陸的投資。台商寶成、南韓三星電子、樂金電子（LG）等，已經或是準備將生產線撤出大陸，轉移至工資較低的東南亞、印度、巴西等地，或是直接在主要市場美國、歐盟建廠生產。

世界最大零售商、美國沃爾瑪公司8月已要求化妝品供應商在大陸以外的國家採購商品。因為大陸產的化妝品已列入美國對大陸的徵稅清單。而美國化學品製造商Maroon Group也將退出大陸市場。

業界人士估計，若陸美貿易戰持續，更多廠商將選擇撤離，預計廣東省起碼有半數工廠會關門。

(中國時報)