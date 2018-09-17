熱愛生命獎得主 來台分享愛

2018年09月17日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

得獎者烏克蘭輪椅模特兒亞歷珊卓‧庫塔斯（右起）、西班牙國會議員巴紐，中國大陸作家刁艷華等人出席分享生命故事。（方濬哲攝）

周大觀文教基金會16日邀請第21屆全球熱愛生命獎章得主齊聚圓山大飯店，分享他們的生命故事，與會嘉賓聆聽無不動容。基金會今年特別邀請第8屆熱愛生命獎章得主，哥倫比亞自由黨主席璜曼努爾葛藍（Juan Manuel Galan）與會，象徵熱愛生命精神承先啟後，串聯起台灣與世界的情誼。

故事動人 來賓動容

周大觀基金會推動全球熱愛生命運動，每年甄選出足為表率的全球生命鬥士，頒發全球熱愛生命獎章。今年全球各界共推薦2616位獎章候選人，計有中國大陸血癌救星陸道培、肌萎作家刁艷華、印度孤兒之母辛杜泰‧薩普卡爾、烏克蘭輪椅模特兒亞歷珊卓‧庫塔斯及西班牙癱瘓國會議員巴紐等19位獲得。

全球熱愛生命獎章得主16日齊聚圓山大飯店，包括外交部、教育部、西班牙駐台辦事處處長Jose Luis Echaniz Cobas、台灣抗癌協會祕書長陳樹人及哥倫比亞自由黨主席葛藍等嘉賓皆共襄盛舉，聆聽生命獎章得主分享生命故事，在場來賓無不動容，氣氛溫馨。

善的循環 串聯全球

周大觀基金會創辦人周進華表示，一個人的價值不在於有多少錢，而是能熱愛自己的生命、尊重別人的生命、維護地球的生命，全球熱愛生命獎章表揚這3面向的實踐者，讓社會見賢思齊。他說，全球共195個國家，熱愛生命獎章至今表揚59國等400位得主，目前以中國大陸21位得主最多，期盼未來每個國家都有生命獎章得主。

抗癌協會陳樹人盛讚，這些鬥士用他們的生命與故事，為台灣帶來學習的榜樣，並創造善的循環。在哥倫比亞致力反毒的葛藍也說，周大觀教會他，與其建立隔閡的高牆，不如建立溝通的橋梁。

葛藍出生政治世家，過去因父親遭暗殺而從政，他曾是哥國連續3屆的參議員，也是第8屆全球熱愛生命獎章得主。周進華表示，葛藍4年後有意競選哥國總統，一直力邀熱愛生命獎章赴哥國頒獎，這次邀請他來台，希望表彰熱愛生命的精神承先啟後，聯繫起全球善的力量。

(中國時報)