山竹吹歪泳道 日月潭泳渡史上最遠

2018年09月17日 04:10 中國時報 廖志晃 、 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

2018日月潭萬人泳渡，受山竹颱風波及，創下多項舉辦36屆以來的新紀錄，包括因救生浮台被強風吹散，鳴槍下水延遲2小時；風浪襲擊使泳道從直線變歪，S形的泳道也造成游泳的距離從3300公尺延長為超過3800公尺。

由於鳴槍下水時間首度出現延遲，許多不耐久候的泳客在朝霧碼頭騷動；南投縣長林明溱向2萬多名泳客道歉，並表示基於安全考量要做好準備，才遲延泳渡，也提醒泳客如果身體不適，就到浮排上休息。

今年日月潭萬人泳渡最後終於平安落幕，但過程一波三折。由於山竹颱風環流籠罩，各界對於泳渡能否如期舉行，頗有疑慮；最後決定照常舉行，但15日率先登場的公開水域錦標賽，就出現強風巨浪。

南投縣教育處長李孟珍表示，16日凌晨日月潭颳起10級強風，致使區隔泳道的纜繩斷裂，救生浮台甚至飄散到水社碼頭水域。

主辦單位重整水域設施，但救生浮台從原本50公尺設1座，變成100公尺設1座，更考驗救生員的眼力和應變能力。原本要先在上午7時下水的身障泳士延遲到9時，並首度與一般泳客出發。

由於擔心緊急重拉的泳道繩索太緊會斷裂，所以拉得較為鬆弛，卻造成泳道因風吹浪襲而成為S形，直線距離變彎道，也致使今年的泳客游出日月潭泳渡史上最長的距離！

今年首位抵達伊達邵碼頭的泳客，是年僅12歲、來自新北市新泰國中的高得翊；最早到終點的身障泳士，則是盲人福利協進會理事長賴永傑。

(中國時報)