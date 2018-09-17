康橋泳氣旺 313師生橫渡達陣

2018年09月17日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

橫渡日月潭，挑戰極限，泳出自我！康橋國際學校3個校區、313位師生16日參加2018國際萬人泳渡日月潭活動，長達3300公尺的游泳距離，考驗康橋學子逆境中堅持到底的勇氣。

泳渡日月潭活動今年受強颱山竹影響，參加者一度擔憂是否會如期舉辦，所幸颱風南移，活動正常舉辦，15日活動第一天受外圍環流影響，天氣狀況不好，幸好16日雖非晴朗天氣，但已未受颱風影響，參加者都鬆了一口氣。

康橋國際學校指出，自小學開始，游泳課是學生必修課程之一，依照游泳能力及帽色分級制度，打破班級限制，採分級及分組教學模式，每學期固定長泳能力檢測，落實每個孩子的長泳能力。

除了游泳基本技能及長泳課程訓練，另外還有自救課程教學，尤其遠距離游泳過程中，培養學子面臨緊急狀況時，在水域中擁有足夠體力及方法，學習如何應變及保護自己；全方位的游泳課程教學，大幅提升水上安全觀念，也增加水域熟悉度。

康橋國際學校強調，登百岳、泳渡日月潭、健行，甚至單車環台，都是康橋獨有的特色菁英課程，不僅需要長時間訓練，過程中學習團隊合作，在艱困環境中培養抗壓性，及遭遇挫折時的勇氣與毅力等，都是難能可貴的經驗。

泳渡日月潭是康橋九年級菁英課程，參加資格包含學校游泳課分級藍帽以上，並通過開放水域課程及連續60分鐘1000公尺長泳訓練，康橋透過實地操作開放水域安全活動課程，建立實際經驗記憶並轉化為正確觀念，讓學生依照自己程度上適當的課程。

康橋國際學校表示，人生中肩負許多大小挑戰，有人選擇安逸的念書考試，有人選擇不平凡的挑戰與學習生涯，每個菁英課程都具備不同意義與價值，透過學校課程安排，學子面對生命中困難關卡時，能夠勇敢邁出步伐，進而培養堅毅性格。

(中國時報)