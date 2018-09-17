康橋泳氣旺 313師生橫渡達陣

康橋國際學校3個校區、313位師生16日參加2018國際萬人泳渡日月潭活動。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

橫渡日月潭，挑戰極限，泳出自我！康橋國際學校3個校區、313位師生16日參加2018國際萬人泳渡日月潭活動，長達3300公尺的游泳距離，考驗康橋學子逆境中堅持到底的勇氣。

泳渡日月潭活動今年受強颱山竹影響，參加者一度擔憂是否會如期舉辦，所幸颱風南移，活動正常舉辦，15日活動第一天受外圍環流影響，天氣狀況不好，幸好16日雖非晴朗天氣，但已未受颱風影響，參加者都鬆了一口氣。

康橋國際學校指出，自小學開始，游泳課是學生必修課程之一，依照游泳能力及帽色分級制度，打破班級限制，採分級及分組教學模式，每學期固定長泳能力檢測，落實每個孩子的長泳能力。

除了游泳基本技能及長泳課程訓練，另外還有自救課程教學，尤其遠距離游泳過程中，培養學子面臨緊急狀況時，在水域中擁有足夠體力及方法，學習如何應變及保護自己；全方位的游泳課程教學，大幅提升水上安全觀念，也增加水域熟悉度。

康橋國際學校強調，登百岳、泳渡日月潭、健行，甚至單車環台，都是康橋獨有的特色菁英課程，不僅需要長時間訓練，過程中學習團隊合作，在艱困環境中培養抗壓性，及遭遇挫折時的勇氣與毅力等，都是難能可貴的經驗。

泳渡日月潭是康橋九年級菁英課程，參加資格包含學校游泳課分級藍帽以上，並通過開放水域課程及連續60分鐘1000公尺長泳訓練，康橋透過實地操作開放水域安全活動課程，建立實際經驗記憶並轉化為正確觀念，讓學生依照自己程度上適當的課程。

康橋國際學校表示，人生中肩負許多大小挑戰，有人選擇安逸的念書考試，有人選擇不平凡的挑戰與學習生涯，每個菁英課程都具備不同意義與價值，透過學校課程安排，學子面對生命中困難關卡時，能夠勇敢邁出步伐，進而培養堅毅性格。

(中國時報)

山竹吹歪泳道 日月潭泳渡史上最… 鼓勵學子放膽追夢 南山人壽有補…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。