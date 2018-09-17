鼓勵學子放膽追夢 南山人壽有補助

2018年09月17日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

南山人壽2014年起推動「放膽計畫」，邀請社會賢達人士走入校園。日前邀請曾獲「十大傑出青年」的台灣6.0希望工程執行長沈芯菱到桃園市治平高中演講，此外也讓學生們在校園內以「夢想起飛」為題完成彩繪牆，實現孩子夢想。

南山人壽自推動「放膽計畫」以來，透過「放膽講堂」鼓勵青少年放膽追逐夢想，至今足跡已踏遍全台17縣市、125所學校，共舉辦146場講座，總計近8.4萬學子參與，希望幫助國高中學生立定志向，勇於追逐夢想。參與講堂的師生們，也對於表達對於南山人壽感謝與肯定。計畫中更提供「放膽基金」協助學子實現夢想，開辦至今協助超過600位學子完成公益計畫，補助金額近新台幣百萬元。

沈芯菱以「夢想進行式，走出自己的路」為主題演講，她鼓勵學生每天放學後花50分鐘創造屬於自己的夢想課程，不用想要一夕之間變出什麼成果，而是循序漸進把自己想做的事情變成習慣，就能慢慢實現目標。

為鼓勵年輕人將理想付諸實際行動，南山人壽設置「放膽基金」，針對曾參與「放膽講堂」的學校青年學子組成團隊，鼓勵其向南山人壽遞件申請，將依據各個計畫的創意、可執行度及可發揮的影響力等評選，通過評選的計畫將獲得新台幣2萬元到10萬元不等的金額補助。

如治平高中為了改善校園的老舊牆面，年初向南山人壽申請5萬元放膽基金，以「夢想起飛」為主題，由學生完成校園中最值得回憶的彩繪牆。學校輔導主任鄧光志提到，當初執行此計畫歷時4個月，同學透過定期溝通會議與創意發想，是很棒的生涯實踐課程。

南山人壽指出，放膽基金中，也有孩子因剩食問題發起義賣，所得全數捐出；更有學生在暑假進入偏鄉，帶領部落孩子提升居住品質。若想了解「放膽計畫」內容及「放膽基金」申請辦法，可上網搜尋「南山人壽放膽計畫」。

(中國時報)