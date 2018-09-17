自然課綱過關 「居禮夫人」掰了

2018年09月17日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教科書將不再出現「居禮夫人」稱呼！教育部課審大會昨通過自然科學領域課綱草案，在學習內容中提及「科學史上重要發現的過程，以及不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」，也就是教科書中寫到女性科學家時，要用她本來的名字，而不是附屬於丈夫之下。

性別平權 適用任何科目

教育部國教署副署長戴淑芬表示，昨天審的是自然科學領域課綱，但關於性別平權，每個領域都應適用，國家教育研究院未來審定書商送來的教科書時，任何科目均會提醒不要用「居禮夫人」這種以男性主義出發的稱呼。

教育部昨在國家教育研究院台北院區召開課審大會，由總召集人教育部長葉俊榮主持，出席委員人數42人（全體委員共48人），出席率頗高。

戴淑芬說，課審大會昨對國中小學暨普通高中的自然科學領域課綱草案第二輪審議及表決，經決議為修正通過。國中小暨普高、技術型高中、綜合型高中等3份自然科學領域課綱皆已完成審議，將盡速依行政程序發布。

在國中小暨普高的自然科學領域課綱討論中，課審會在「學習內容」通過「科學史上重要發現的過程，以及不同性別、背景、族群者於其中的貢獻」條文，具有重大意義。

改變稱呼 不再用「蔣夫人」

戴淑芬表示，課綱中並未直接提到要教科書不要使用「居禮夫人」，不過這個條文的精神確實是，以後教科書寫到女性科學家，均要用她原本的名字，不要用什麼夫人之類的稱呼。

課審委員、台灣家長教育聯盟理事長謝國清說，未來教科書中，要使用當事人原來或想要用的名字，譬如「居禮夫人」，應改為「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡」（原名）或「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡-居禮」（結婚後冠夫姓的名字）；同時，不該出現「蔣夫人」的稱呼，而應用「宋美齡」或「蔣宋美齡」。

教育部表示，12年國教40多個領域的課綱中，已完成國中小暨普高、技高一般科目，以及綜高國語文、英語文、數學、自然科學及社會領域等30份，加上2份技高專業群科課綱的審議，預計所有課綱9月底前審完，明年8月如期實施。

(中國時報)