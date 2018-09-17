鐵路便當節 章魚、新幹線美味直達

2018年09月17日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

鐵路便當節，日式便當由復興空廚行政主廚、來自緬甸的陳彼得料理。

一畑電車株式會社台灣限定「島根飯糰便當」。

JR東日本創造旅遊董事長高木茂展示TORETANS便當。

日本最大鐵路便當廠商「淡路屋」，獨特的章魚食材第一次來台。（王思慧攝影）

台鐵今年鐵路便當節除將於11月2日至5日，首次在台北車站舉辦外，也邀請日本最大製供鐵路便當廠商—「淡路屋」，獨特的章魚食材是神戶每年熱賣50萬份的便當；還有JR東日本帶來的E6系秋田新幹線造型便當等，讓民眾不需出國就能吃到各種特製款便當。

台鐵表示，這次邀請鐵道公司計有日本15家，為保持食材新鮮度，日式便當由復興空廚行政主廚陳彼得負責，他來自緬甸，並在日本學習過料理，特別選用台灣當地食材，力求將便當還原日式風味，包括照燒雞肉日光便當、包吻仔魚的島根飯糰、番茄風味飯等，好手藝就連日本人也讚不絕口。

台鐵指出，淡路屋人氣章魚便當在鐵路便當節販售新台幣300元，會這麼「高貴」是因為食材使用當地的明石章魚，容器也是模仿傳統捕魚法的蛸壺所製作的陶器。1903年開業至今已有百年歷史的淡路屋，今年應台鐵邀請，第一次來到台灣，並把知名的「人氣章魚便當」一起帶來。

「這次帶來4款大人跟小孩不同風味造型便當！」JR東日本創造旅遊董事長高木茂說，全新的E6系秋田新幹線便當，裝著小孩喜歡的炸雞、番茄風味飯、通心粉沙拉等，吃完便當後盒子還能用來擺飾，吸引鐵道迷收藏。

另款列車探險隊便當，以東北、秋田、北陸新幹線等知名JR東日本列車為主角，化身Q版的可愛角色。宛如野餐籃的餐盒中，放入3種口味飯糰，搭配炸雞、玉子燒、甜地瓜、沙拉等，中間的海苔飯團更有4款不同設計，隨機出貨，還有精緻便當提袋。其餘2款分別是走高級路線的「大人的休日俱樂部」、傳統的「深川飯」。

東武鐵道台北分公司帶來的「日光雞肉便當」，是日本東武日光站、東武下今市站限定販售便當；一畑電車株式會社帶來台灣限定的「島根飯糰便當」。

台鐵預計屆時募集動漫好手及鐵道迷，畫出台鐵任何列車的同人畫，選取5名，首獎高達新台幣2萬元，並將邀請知名的coser來做5名同人畫的角色扮演。

(中國時報)