外資愛台積 看好直攻3字頭

2018年09月17日 04:10 中國時報 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

外資口徑一致的看好台積電直攻「3」字頭！巴黎證券將推測未來12個月合理股價，從257元一口氣拉高到300元，麥格理證券更一口氣喊上315元，也是繼里昂證券的300元、德意志證券的302元後，目前外資圈第三、四家喊台積電「3」字頭的研究機構。

麥格理今年初時曾喊出台積電310元推測股價估值，後調降為280元，這次再將股價預期拉高為315元，瞄準的是台積電2019、2020年在7奈米製程獨霸地位。麥格理證券半導體產業分析師廖光河指出，超微（AMD）7奈米製程CPU占台積電今、明年營收比重不高，約1～2％，不過，更重要的意義在於，原本格芯（GlobalFoundries）客戶的CPU、GPU、智慧機系統級晶片（SoC）長遠也將升級至7奈米甚至更先進製程，台積電的先進製程獨大地位越來越鮮明，並驅動股價獲得重新評價（re-rating）空間。

不只麥格理，瑞銀證券過往也曾賦予台積電310元推測合理股價，當時是外資圈看台積電最高天價，麥格理本次不僅重返「3」字頭俱樂部，也把外資愛台積的紀錄向上推進為315元，意義重大。

巴黎證券預測，蘋果今年三款新iPhone下半年拉貨約8,500萬支，較去年同期成長5～10％。台積電除了掌握A12應用處理器，蘋果未來5G modem也將採用台積電7奈米製程。隨台積電7奈米生產效率、良率持續提高，該製程毛利率也會提升，預期2019年將與整體毛利率並駕齊驅。

台積電本波段股價更上層樓，首個利多當推格芯退場。里昂證券半導體產業分析師侯明孝指出，格芯放棄7奈米先進製程發展，意味走在尖端的台積電難有人可匹敵，是屹立不搖的純晶圓代工龍頭。

另外，台積電7奈米製程不僅獲得蘋果、AMD、高通、Nvidia等客戶助陣，甚至英特爾也可能委外部分訂單給台積電，都是潛在利多。

德意志半導體產業分析師周立中亦認同，格芯退出7奈米製程後，凸顯二線晶圓代工廠難以與一線大廠競爭情況，7奈米製程占台積電明年營收比重上看28％。

(中國時報)