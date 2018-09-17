中東不買帳 台廠整車外銷快崩盤

2018年09月17日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

銷陸無望，加上中東需求大減，國內整車外銷規模前年時還有9萬輛，去年縮至4萬輛，今年不見好轉，恐下探3萬輛，面臨生存危機，加上貿易戰波及，日本原廠無暇他顧，要爭取新代工車型更難，猶如雪上加霜。

國內有6大組車廠，以豐田轉投資的國瑞汽車為外銷主力，礙於台灣與各國多無自由貿易協定，難有競爭力，僅能出口至中東地區，輸出車型為國民款房車Corolla Altis，其中又以沙烏地阿拉伯最多，占比高達6成。不過去年以來，因政策調整，到中東當地打工的他國勞工減少，使得購車需求下滑。影響所及，國瑞去年外銷量降至約4萬台，同樣也外銷中東的中華車約500台，台廠整車銷售的外銷占比直接跌破10％大關，剩8.1％。國瑞主管表示，有人說因油價下跌導致購買力下滑，並非主因，因當地人本來就有錢，也不會買國民車，購車主力其實是到中東「打工」的他國勞工，但現在勞工政策調整，都被送回自己國家了，買氣自然鈍化。

除主力客源流失，國內車廠也面臨鄰近車廠競爭。舉例來說，豐田土耳其廠積極爭取，希望用地利優勢，取國瑞以代之，搶下為豐田生產、銷售中東市場的代工商機，甚至連東南亞的車廠都興致勃勃，加入競爭行列。「台廠其實戰得很苦！」車廠主管表示，缺乏關稅優勢，就算國瑞的組車品質與日本同級，但就是哪都去不了，過去曾希望藉貨貿談判打開大陸市場，短期間看來也無望，如今若連中東都守不住，就真的玩完了。事實上，國瑞曾向豐田表達，希望爭取新的代工車型，始終未果。除了關稅難解，業界人士指出，美國總統川普力行保護主義，隨時可能拿日本車廠開刀，豐田如今自顧不暇，哪有辦法再分新車型給國瑞（台灣）？

車廠主管直言，台灣有完善的供應鏈，但卻缺乏整車輸出的戰略思維，其實可參考東南亞各國的作法，如泰國祭出「八免五減半」、免徵機器進口稅等賦稅獎勵措施，協助降低組車廠的成本，以利於與對手競爭。

(中國時報)