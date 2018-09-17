旺視界》琴牽40年「我的家在這裡」！魏樂富 德國女婿台灣魂

2018年09月17日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪策畫： 謝錦芳 執筆： 趙靜瑜 攝影： 王英豪 ／專訪策畫：執筆：攝影：

魏樂富小檔案

德籍鋼琴家魏樂富與同為鋼琴家的妻子葉綠娜是國內最具知名度的雙鋼琴演奏組合，兩人鶼鰈情深，以琴音相依。魏樂富為了愛妻，離鄉背井到台灣工作，成家，教書，在台灣生根，並獲國家文藝獎及金曲獎得主，成就卓越。

夫妻兩人的雙鋼琴組合把琴搬上了阿里山、玉山演出；或將鋼琴放在台北街頭四手聯彈，這些在當時的台灣都是創舉，更為台灣藝文界帶來新視野。定居台灣40年，今年魏樂富終於拿到朝思暮想的中華民國身分證，成為「台灣之子」。

從滿頭黑髮到白髮盈盈，64歲的魏樂富對於台灣的愛不言而喻，「我愛這裡，我的家在這裡，我的學生都是台灣人，我的音樂作品使用台灣主題，我認識的台灣地理要比德國的好得多，我不覺得在台灣是陌生人。」以下是專訪摘錄。

德國教育邏輯重傳承

問：東方有《傅雷家書》，要先學會做一個人，才能做好一個音樂家，您在德國的家庭教育也是這樣？

答：德國教育邏輯跟台灣或者亞洲完全不同，記得小學第一天，老師就教我們畫自己方圓20公尺的環境，哪裡有路，哪裡是我的家，雜貨店在哪裡，森林小河在哪裡，全都要標出來；再來就是畫地形、等高圖，知道自己在這個地球上的相對位置，我覺得這很重要。

我父親是小學校長，母親是鋼琴老師，德國作曲家舒曼曾定了一個德國家庭音樂日，就在每年的11月23日，當天我們家都會舉行家庭音樂會，不只是小孩要演奏或歌唱，就連大人也都要演出，有傳承的感覺，這跟台灣只有家長催孩子去學音樂不一樣。

懷念過去「呷飽沒」

問：在台灣生活40年，你看過台灣的成長與發展，最大的感觸是甚麼？

答：我剛來台灣時，台灣雖然有很多「規則」，卻有很大的自由；但發展到現在，反而失去很多彈性，現在的自由反而不自由，這很難舉例，但我的感覺就是這樣。

我剛來台灣時，人們對我非常好奇，常常有人跟我搭訕練英文，當時我很生氣，他們問「一個月賺多少錢」這種問題，我覺得這個侵犯到我的隱私；但現在這種問題已經沒人問了，因為大家都在滑手機，大家只有看見螢幕，看不到別人。

我家附近有家麵包店，我每天固定去買麵包，去很多年了，但店員還是把我當成第一次光顧，我挺懷念過去台灣會彼此問候「呷飽沒？」的歲月。

務實認識自己的歷史

問：您經歷過東西德分裂，然後統一；也理解台灣跟大陸的現狀，有哪些值得借鏡？

答：我出生的地方布倫瑞克（Braunschweig）比較靠近以前的東德，兩德統一後，東西柏林經歷了巨大經濟落差的調適。當時政府告訴東德失業者，政府沒有多餘的錢付救濟金，但現在德國政府收容了百萬難民，並且給予援助，引發很多問題值得正視。

比較起來，東、西德還算相近，台灣與大陸腹地範圍懸殊太大，背景、條件不一樣，這些大環境的態勢不是我們可以改變的。我們能做的就是教育，好好務實認識自己的歷史，認識深層的台灣文化究竟是甚麼？為什麼從小就出國的小留學生比較愛台灣，但是大一點出國的就容易遺忘台灣？正是因為小時候受的教育不同，反而會更珍惜自己的根。

你問你朋友，父親的老師是誰？我相信沒有幾個人答得出來；但你如果問俄羅斯人他們的老師是誰，老師的老師是誰，他們通通都可以答得出來，德國也是一樣，知道自己從哪裡來，才會知道下一步要往哪裡去。

從大師身上學會沉靜

問：您曾經在加拿大班夫藝術中心受教於約翰．凱吉(John Cage)，後來的音樂劇場也深受影響，他給您最大的啟發是甚麼？

答：凱吉對於音樂界最大的貢獻在於將「偶發」觀念帶到作曲，強調音樂表現的瞬間性，讓作品能超越傳統，創造更多可能的瞬間。此外，凱吉也挑戰歐陸傳統古典音樂的權威性，象徵美國本土音樂在戰後的快速發展。

我覺得他的性格是非常東方的，非常沉靜，不需要把細節講得太清楚，讓音樂的瞬間自然發生，讓聽者自然去體會。他貴為大師，但卻從不會提自己做過甚麼事情，非常安靜，不張狂炫耀，不社交。很多音樂家總是熱中炫耀些甚麼，但他要表達的就是他自己。這也啟發了我們。

(中國時報)