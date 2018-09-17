旺視界》四手聯彈愛相隨 吵架只為樂譜

2010年教宗本篤十六世（左）接見葉綠娜（右）和夫婿魏樂富。（教廷提供）

友善列印
中國時報
／專訪
1995年的魏樂富（左）和葉綠娜。（本報資料照片）

鋼琴家魏樂富以一個外國人的視角，默默地為台灣做了很多紀錄，他寫書《冷笑的鋼琴》，記錄台灣上世紀末的古典音樂發展現象；他查遍國外19到20世紀國外書寫有關台灣的文章、研究與論述，出版《福爾摩沙的虛構與真實(Formosa in Fiction)》，讓台灣不是地理上的孤島，而是與世界有所連結的新大陸。葉綠娜，就是最好的翻譯。

魏樂富與葉綠娜是台灣首創的雙鋼琴演奏組合，也是開啟台灣雙鋼琴演奏的先驅，兩人攜手開展了台灣古典音樂的視野，也以教學奉獻一生。

工作夥伴之外，他們也是朝夕相處的夫妻，3年前魏樂富罹癌，葉綠娜每天相伴，異國情緣之深，令人欣羨。魏樂富說，生病那段期間，「應該是我們婚姻中最大的風暴。」

魏樂富說，在復原的過程中心情非常沮喪，「以前有音樂會就覺得憂鬱症要發作，因為音樂家最害怕的就是忘譜。」但跟生病相比，「音樂會還是比得癌症可怕，死掉只有一次，忘譜可是長久惡夢。」

魏樂富在奧地利遇到在當地念書的葉綠娜，結下情緣，兩人在1979年結婚，魏樂富在德國漢諾威音樂學院畢業之後就來到台灣在東吳大學教書，之後赴美國曼哈頓音樂學院獲得博士，回到台灣北藝大前身關渡藝術學院專任。葉綠娜說，台灣當時音樂教育才正要起飛，回到台灣有許多機會，「魏樂富想認識台灣，就來了。」兩個不同國家的人要一起相處，肯定有文化差異，「會吵架，肯定是為了樂譜。」

葉綠娜說，魏樂富放東西非常有條理，樂譜一定會用ABC的順序依次擺放，就連簽字筆也都要在後面標註顏色，每種顏色都有安置的地方，「我就很不一樣，我就是放在我知道的地方，這種好處是，他只要沒有歸位的樂譜，肯定找不到，我則一定找得到。」

(中國時報)

旺視界》琴牽40年「我的家在這裡… 旺視界》渾身黑色幽默 最怕人問…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。