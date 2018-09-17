旺視界》四手聯彈愛相隨 吵架只為樂譜

2018年09月17日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

1995年的魏樂富（左）和葉綠娜。（本報資料照片）

鋼琴家魏樂富以一個外國人的視角，默默地為台灣做了很多紀錄，他寫書《冷笑的鋼琴》，記錄台灣上世紀末的古典音樂發展現象；他查遍國外19到20世紀國外書寫有關台灣的文章、研究與論述，出版《福爾摩沙的虛構與真實(Formosa in Fiction)》，讓台灣不是地理上的孤島，而是與世界有所連結的新大陸。葉綠娜，就是最好的翻譯。

魏樂富與葉綠娜是台灣首創的雙鋼琴演奏組合，也是開啟台灣雙鋼琴演奏的先驅，兩人攜手開展了台灣古典音樂的視野，也以教學奉獻一生。

工作夥伴之外，他們也是朝夕相處的夫妻，3年前魏樂富罹癌，葉綠娜每天相伴，異國情緣之深，令人欣羨。魏樂富說，生病那段期間，「應該是我們婚姻中最大的風暴。」

魏樂富說，在復原的過程中心情非常沮喪，「以前有音樂會就覺得憂鬱症要發作，因為音樂家最害怕的就是忘譜。」但跟生病相比，「音樂會還是比得癌症可怕，死掉只有一次，忘譜可是長久惡夢。」

魏樂富在奧地利遇到在當地念書的葉綠娜，結下情緣，兩人在1979年結婚，魏樂富在德國漢諾威音樂學院畢業之後就來到台灣在東吳大學教書，之後赴美國曼哈頓音樂學院獲得博士，回到台灣北藝大前身關渡藝術學院專任。葉綠娜說，台灣當時音樂教育才正要起飛，回到台灣有許多機會，「魏樂富想認識台灣，就來了。」兩個不同國家的人要一起相處，肯定有文化差異，「會吵架，肯定是為了樂譜。」

葉綠娜說，魏樂富放東西非常有條理，樂譜一定會用ABC的順序依次擺放，就連簽字筆也都要在後面標註顏色，每種顏色都有安置的地方，「我就很不一樣，我就是放在我知道的地方，這種好處是，他只要沒有歸位的樂譜，肯定找不到，我則一定找得到。」

(中國時報)