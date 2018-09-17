旺視界》渾身黑色幽默 最怕人問賺多少

2018年09月17日 04:10 中國時報 趙靜瑜

魏樂富（左）收集各式尿壺。（本報資料照片）

一個德國人在台灣該如何生活？鋼琴家魏樂富用他一向的黑色幽默捍衛他嚴謹規律的性格，以40年時間找到跟這塊土地的相處之道，他的行事風格，也成為台灣古典樂壇獨特的風景。

看著魏樂富密密麻麻的筆記，有中文也有羅馬拼音。拿到身分證之前，魏樂富聚精會神非常認真準備歸化考試，希望取得「中華民國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識認定標準」資格。他拿出課本，指著「問題1、依憲法規定，總統是由誰直接投票選舉產生的？」他洋腔怪調地念出這個問句，連自己都開始懷疑起自己，「為什麼不直接問我，誰可以選總統就好了？」

魏樂富熱愛收藏骨董，也喜歡古物，溫馨的客廳裡，擺著兩扇有歷史感的木門，上面繪有繽紛色彩門神，牆上擺著學生與朋友送的神像，轉角擺著幾個頗有設計感的夜壺。

魏樂富常常騎著腳踏車探索台北的大街小巷，出去就是一整天，沒有帶手機的習慣。有一次，他騎車騎到墳墓堆中，「我以為是捷徑，結果越走越遠，完全迷路，整個晚上就在墳墓邊度過，還看到堆放在路邊的撿骨。」問他會不會害怕，他說不會，還開了一個玩笑，「真的人比較可怕，至少死人不會問你一個月賺多少錢。」

魏樂富的黑色幽默在他的文章中充分展現，他在〈一位遵守承諾的君子〉文中，寫一位教授不看好的女學生「美麗」要參加選美，教授說如果「美麗」拿下后冠，他就把頭給了她，結果美麗非常努力贏得后冠，向教授要頭，教授為了信守諾言，向美麗求婚，「不但給了頭，還附贈身體其他部位。」好吧，這就是魏樂富。

(中國時報)