山竹狂掃 粵港澳滿目瘡痍

2018年09月17日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

強颱山竹16日撲向香港，一名記者頂著10級以上狂風豪雨在柴灣白沙灣連線，幾乎無法站立。（路透）

廣東省深圳市南山區民眾走在狂風暴雨中，不但寸步難行，手上的傘更被摧折到殘破不堪。（美聯社）

颱風「山竹」昨日傍晚在廣東登陸，肆虐粵港澳等地，在狂風暴雨下，香港有20公尺高的施工電梯被硬生生折斷、廣東有貨船擱淺被困，路樹倒塌、玻璃爆裂、積水難退更是隨處可見。大陸應急管理部稱，截至16日下午5點，廣東、廣西、海南3省區共緊急轉移安置69.5萬人。山竹在廣東至少造成2人死亡；香港官方則稱有213人受傷。

香港逾200人受傷

新華社報導，根據大陸中央氣象台監測，颱風「山竹」於16日下午5點左右在廣東省江門市台山沿海登陸，登陸時中心附近最大風力14級，風速達每秒45公尺。

香港、澳門、廣東等地都傳出災情。山竹帶來的狂風暴雨，在廣東至少造成2人死亡，香港至少213人受傷，多處樹木倒塌、嚴重淹水，岸邊不時湧起數米高的海浪；有大樓玻璃外牆不敵強風被吹爆；有天台加蓋鐵皮屋被吹走，懸空卡在兩棟樓之間；還有旅館因海水倒灌，餐廳大門被水沖毀。

同時，旺角一處建築工地20公尺高的施工電梯被硬生生折斷，倒塌在隔壁大樓天台上；離島大澳水位上漲，連人行天橋都被淹沒；暴雨也導致潮水大漲，維多利亞港的水位一度漲至海圖基準面以上3.9米。

陸空交通全面癱瘓

颱風期間，大陸社群網路異常熱鬧，網民紛紛上傳大量災情視頻和圖片，例如強風下搖晃的大廈、被強風連根拔起的大樹、行人被風橫空吹起等驚人場景。

香港東網報導稱，「山竹」幾乎使香港交通全面癱瘓，所有巴士、電車、渡輪、纜車暫停服務，香港國際機場昨日共取消889班航班，絕大部分公共服務、休閒娛樂設施也暫停，還有超過7000戶的供電受影響。

澳門官方則表示，截至16日晚間7點為止，共收到182宗事故報告，包括建築物損毀、樹木棚架倒塌、房屋淹水等，並有15人受傷。

建物毀損貨船擱淺

東南沿海災情同樣不輕，大陸應急管理部稱，為應對颱風「山竹」，截至16日下午5點，廣東、廣西、海南3省區共緊急轉移安置69.5萬人。廣東省防總則稱，全省累計啟用避險場所1.8萬個，關停景區632個。廣州、深圳、中山等市16日停工、停業、停市、停課，廣東省內高鐵全部停運，機場航班停飛。

(中國時報)