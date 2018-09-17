聚焦無核化 文金3會明登場

在南韓坡州靠近北韓的臨津閣旅遊區，一名父親抱起兒子讓他用望遠鏡觀看邊界另一頭的景觀。南韓總統文在寅將於18日前往平壤，與北韓領導人金正恩舉行第三次文金會。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩的「文金三會」，明天（18日）將在平壤登場。由於全球矚目的美朝峰會3個月後，朝鮮半島無核化遲無進展，因此兩韓高層本次會談的焦點，將是透過對話協商，為美朝談判提供突破點，為二次川金會鋪路。另外，改善兩韓關係、加強經濟合作，也將是文金3天會談的關鍵議題。

無核化進展是文金三會的焦點，南韓如何就北韓提出的發表終戰宣言、以及美國要求北韓的無核化條件展開斡旋，並且縮小朝美歧見，是文在寅此行最大課題。

文在寅13日與兩韓峰會顧問團舉行懇談會時，首次具體提及北韓無核化進程，表示北韓迄今實踐各種有誠意的措施，但美國除中止美南韓軍演，沒有具體行動，要求美國應採取相應動作，暗示將出面為雙方說和。南韓方面的盤算是，若文金三會縮小美朝意見差距，文在寅可望在出席聯大期間舉行美韓領袖會談，促成第二次川金會，最終發表終戰宣言。

南韓《中央日報》日前則報導，青瓦台安全室長鄭義溶日前訪問平壤，獲金正恩接見。金正恩表示，國際社會不願肯定朝方的努力，令他頗感為難，他要求美方按照同步行動的原則，同意發表終戰宣言。該報稱，冷靜分析後可發現，平壤這一表態實際上對「先發表終戰宣言，後提交核清單」的既定立場可說沒有任何讓步。

報導稱，人們期待北韓能夠迅速實現無核化，但事實並非如此，金正恩在引爆豐溪里核試驗場時甚至未邀請專家參觀，且在炸毀核試驗場後也未採取任何其他無核化措施。而美國還接連公開北韓繼續祕密進行核導生產的人造衛星圖像資料，對平壤的無核化決心表示懷疑。

第一次文金會後，韓朝發表《板門店宣言》，此次兩韓可望審視宣言的落實狀況，並就展開進一步合作進行磋商，包括緩解軍事緊張、人文交流等，同時也可能就第四次文金會做出承諾。

另外，文在寅也將提出朝鮮半島新經濟藍圖，與金正恩討論加強經濟合作，如金剛山旅遊重啟、恢復開城工業園區運轉等。

(中國時報)

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