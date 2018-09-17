韓方代表團 助朝拚經濟

2018年09月17日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

文金第3次峰會將在平壤舉行。南韓青瓦台（總統府）16日公布陪同文在寅總統訪朝的韓方代表團名單，除14名政府官員外，還有來自政壇、商業、文化、體育等各界的52名特別隨行人員，包括三星副會長李在鎔、歌手ZICO和Ailee等。

青瓦台表示，希望「以此次峰會為契機，加速推動朝鮮半島新經濟構想」。隨行官員包含國家情報院院長徐薰、外交部長官康京和、統一部長官趙明均、國防部長官宋永武、文化體育觀光部長官都鐘煥、國土交通部長官金賢美、青瓦台國家安保室室長鄭義溶、青瓦台發言人金宜謙等。

在商界人士方面，因涉入前總統朴槿惠「閨密門」醜聞，目前仍在緩刑中的三星電子副會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、現代汽車集團副會長金容煥等南韓四大企業領袖全員到齊，還有現代集團會長玄貞恩、浦項制鐵會長崔正友、開城工業園區企業協會會長申漢龍、韓國產業銀行行長李東傑，以及韓國鐵道公社、韓國觀光公社（南韓旅遊發展局）等韓朝合作計畫相關企業代表等。

在文藝與體育方面，前國足主教練車范根、大韓體育會理事玄靜和、歌手ZICO和Ailee、作曲家金亨石等都會隨行。此外，天主教、漕溪宗、元佛教等各大宗教團體代表也在代表團名單之列。

(中國時報)