台胞居住證 申辦兩次擬除籍

2018年09月17日 04:10 中國時報 呂佳蓉／台北報導

我方因應大陸台胞居住證措施逐漸清晰，以申報登記制為基本原則，並納入舉報機制，以協助政府取得申辦居住證的台胞名單。台胞申辦居住證不會有立即除籍問題，但如連續申辦兩次以上，朝除籍方向研擬。此外，持有居住證期間，應考試服公職權、或政務任用的公軍職，將遭到限縮。

黨政人士透露，政府擬在立法院新會期修改《兩岸人民關係條例》以及推出相關配套措施進行因應，包含居住證的性質界定、申報制、持有時間、權利限制與概括條款等方面都將是修改的方向。

由於取得申領居住證者訊息有一定難度，大陸也不會配合，所以會有「吹哨者」等舉報機制，未申報已申辦居住證的台商，超過一定期限（如一個月）將課以行政罰鍰。

雖然持有居住證者沒有立即除籍問題，所以因戶籍產生的勞健保權利不受影響。但政府目前思考的方向是，居住證效期一次五年，如果有台胞連續申辦兩次以上，幾等同快放棄台灣生活，擬予除籍。

在權利限制方面，請領居住證者，代表符合在大陸居住半年以上資格，服公職權須限縮，包含不能報考公職、擔任我政府重要職務，如政務官與民意代表，或禁止其任職機敏職務與軍職等。

黨政人士指出，面對大陸對我統戰花招百出，居住證不會是最後一個，擬於《兩岸人民關係條例》第九條之一增列「領用其他權利與義務等同大陸居民的證件」概括條款，視情節予以妥適處分，以涵蓋大陸推陳出新，鑽條例立法漏洞的行為。

陸委會發言人邱垂正16日對此表示，針對申領居住證的台灣民眾，尚不會有立即被取消戶籍的問題，目前仍以申報登記制並強化配套措施，做為政策的主要方向。

邱垂正指出，相關配套措施與具體方向都還在研議當中，陸委會也會不斷徵詢各界意見，並經由完備的法律基礎與立法程序強化我安全管理機制。此外，他也強調，相關修法會合乎我憲政法治與比例原則。

(中國時報)