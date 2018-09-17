陸涉台人士痛斥把台胞當賊

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中國時報
／北京報導

外傳陸委會有意修法要求申領「台胞居住證」的台灣民眾進行登記，並限縮國民參政權，大陸涉台人士表示，對申領居住證的台胞個資，大陸依法保障相關個資，絕不可能提供給台灣當局；況且居住證是為解決台胞生活便利，部分獨派有心人士硬要將其扣上「政治紅帽」，令人匪夷所思。

大陸涉台人士指出，按照此前國台辦的說法，目前已經有超過2萬多名的台胞申領居住證，可見深受台胞認同，如今陸委會現在卻打算「逆勢操作」，其要求申領居住證的台胞進行登記的作法，幾乎是把台胞都當成賊來看。

「登記人數只會掛零」，該涉台人士直言，民進黨當局的恐怖手法，不只要求申領的台胞要自主登記，甚至可能會限縮相關參政權，假以時日甚至可能研擬「除籍」；「你想想看，有哪位台胞敢去登記，去登記了不就等同列入綠色恐怖黑名單？」

該涉台人士也強調，國台辦已經多次聲明台胞居住證是便利性的措施，與台胞證不同；況且大陸也會依法保障每一位申辦居住證台胞的個資，絕不可能提供給台灣，更遑論配合民進黨當局操作「黑名單」。

談及陸委會對台胞居住證態度，從先前觀望到進一步可能限制申領台胞居住證的台胞「國民參政權」，該人士也批評，民進黨當局態度一變再變，從溫和轉趨強硬，凸顯的是獨派勢力抬頭的跡象。

(中國時報)

台胞居住證 申辦兩次擬除籍

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