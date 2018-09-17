騙屋詐貸主嫌 擁豪宅藏4嬌

2018年09月17日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

警方逮捕「假購屋真詐財」案主嫌陳國帥(中)。（本報資料照片）

前「黑澀會美眉」成員薔薔（右）的父親─福利汽車董事長林茂樹（左）在法院控訴詐欺集團主嫌陳國帥以房地產詐騙。（本報資料照片）

被前黑澀會美眉「薔薔」父女等人指控「騙屋詐貸」2億元的中華地政士事務所實際負責人陳國帥，日前到案遭羈押。但警方發現，他住在天母5000萬豪宅，1年刷卡逾2000萬，豪奢讓人咋舌外，另陳擁有4名女友，也買豪宅將4女金屋藏嬌，女友們為愛淪為詐貸共犯。

陳國帥5年前因中華地政士事務所前負責人朱克立財務周轉失靈，以紓困名義接管事務所，找謝姓股東合夥經營，之後陸續成立多家子公司掩護騙屋詐貸犯行。

陳入主事務所後，鎖定外貌姣好的年輕女員工，藉老闆優勢暗中熱烈追求，加上銀彈攻勢，先後與4名女員工熱戀，連剛錄取進事務所的女會計，也是他女友之一。

左擁右抱 有如皇帝翻牌召寢

陳曾有2段婚姻，2位前妻都幫他生下子女，2名女友也為他生小孩，陳住在天母東和公園附近市值5000萬的豪宅，且出手闊綽，先後替女友們買房金屋藏嬌，抽空探視有如皇帝翻牌至嬪妃寢宮臨幸。

警方估計，陳騙購民眾房屋後向10多家地下錢莊貸款詐騙逾2億元，陳多次指示女友出面與錢莊業者商談貸款事宜，女友要求業者以現金付清，少則600萬，多則近千萬，女友到銀行直接提領大筆現金。

年刷2000萬 警懷疑狡兔5窟

警方蒐證陳嫌近1年，自今年4月成立專案小組，更對陳嫌嚴密監控，發現他生活豪奢，平日以賓士GLE休旅車代步，出入高檔百貨公司，1年光刷卡就花掉2000萬，被百貨業者視為「刷卡大戶」。

警方日前對陳嫌展開搜索拘提行動，陳接獲風聲，開車四處躲藏，警方一度找不到陳，2天後查出他藏身內湖文德路女教友住處，7日中午趁陳與女教友出門用餐之際，將他拘提到案，檢察官訊後聲押獲准。但警方懷疑該處是陳最隱密的藏身處，陳嫌「狡兔五窟」，不排除女教友是他第5名女友。

(中國時報)