向天湖迷山12天 老夫妻獲救

黃姓夫婦失蹤12日後奇蹟獲救，兩人身體虛弱但幸好意識清晰，隨即送醫院照護。（何冠嫻翻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

新竹黃姓夫妻本月5日赴苗栗出遊失聯，警消12天搜救遍尋不著2人，2人昨離奇出現在南庄春谷鱒魚養殖場，兩老12天靠採集香蕉、芋頭、山蘇等野生植物果腹，被發現後緊急送醫。警消表示，黃姓老夫婦被尋獲地點與2人失聯的向天湖直線距離僅約4公里，但2人迷路始終繞不出去，簡直像鬼打牆。

67歲黃姓老翁與65歲徐姓妻子家住新竹，5日出門後便失去聯繫，女兒6日通報竹、苗警消和苗栗縣救難協會協尋，並在臉書社群PO文請網友幫忙。警方透過定位手機，發現訊號消失在苗栗頭屋北坑村，7日再定位，手機訊號又浮現於南庄一帶，警消全力搜救卻無所獲。

16日上午9點許，南庄春谷鱒魚養殖場工人前往小東河養殖場水源頭確認水源狀況時，聽聞微弱呼叫聲，前往查看發現黃姓老翁，其妻徐婦也在不遠處的大石頭上，旋即報案求救。

警消表示，黃翁滑倒身上多處擦傷，腳踝扭傷無法行走，徐婦則無大礙。2人說，迷路12天來靠香蕉、芋頭、山蘇果腹，前7天只喝水，之後每3天吃1次山蘇、野菜維持體力，並採集香蕉、芋頭充飢。獲救時2人身體虛弱、意識清楚。

警方調查，2人是第2次造訪南庄向天湖，因走錯岔路，走進狩獵小徑，只好沿著溪流步行尋路，不料卻越走越遠。警消說，尋獲黃姓夫婦的地點與向天湖直線距離約4公里，與光天高登山口差距12公里之遠，之間相差了5個山頭，究竟是怎麼走到的，令人費解。

徐婦說，迷路後怎麼繞就是繞不出去，丈夫也因滑倒受傷無法行走，體力早已透支的2人只能待在原地，幸好1天之後及時獲救，不然後果難以想像。

(中國時報)

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