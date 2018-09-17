獨派闖公車嗆柯 裁處拘留1天

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲上月29日搭公車上班途中，遭獨派人士陳峻涵「突襲嗆聲」，3分鐘內3度趨前質問柯，要求柯說明是誰下令沒收台灣旗？柯動怒回應「干我屁事！」、「你這樣是騷擾」，事後警方將陳送辦，台北地院簡易庭依社維法裁處陳拘留一日。本案可抗告。

陳男是台灣國辦公室主任，他曾在6月間趁柯到台北車站視察防災演練時，朝柯丟擲寫有「臭鞋丟臭柯」字樣的紅色拖鞋，警方已另依妨害公務等罪嫌函辦。

柯文哲8月29日早上7時搭乘公車上班時，遭陳男在車上當面質問，市長都還沒做完，為什麼想要與宋楚瑜搭檔「柯宋配」？柯則用台語回嗆。陳並質問世大運到底誰下令沒收台灣旗？柯臉色鐵青說世大運場內是國安局管的，「干我屁事！去問蔡英文啦！」。柯還說「我可以不要回答嗎」、「你這樣子是騷擾」，隨扈在旁試圖制止，強調陳已違反社維法。

北市府因獨派一再騷擾柯，造成警方維安困擾，宣布柯自8月31日起改搭乘公務車上班。另警方也在同一天依社維法妨害公務將陳送辦。

法官依據隨扈蒐證畫面及證述，認定陳當天早上7時7分、9分及10分連續3度以身體迫近柯及林姓隨扈，已影響市長安全維護勤務，違反社維法85條「於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度」，裁處陳男拘留一日。

(中國時報)

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