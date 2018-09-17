新故鄉願景－白蓮霧傳奇 搶救原枝原味

2018年09月17日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／專題報導 ／專題報導

新市區公所搶救白蓮霧的熱情，讓農民重新投入種植的行列。白蓮霧外型比市面常見的蓮霧小（小圖），遠看就像樹上掛了串串鈴鐺，相當有趣。莊曜聰／攝影

動員令

若問「蓮霧是什麼顏色的？」在大部分人的印象中，蓮霧應該是紅色的，但同樣的問題，如果跑到台南新市，在大街上隨便找個人問問，你可能會聽到「白色的啊！」

新市目前有全台最大的原生種白蓮霧樹栽種面積，將近4.5公頃，每年6月出產的清甜果實是老饕的最愛，1台斤曾賣出600元天價，誰能想到之前整個新市僅剩下不到百棵老樹，幾乎成為「保育類」水果，經過15年搶救及復育，才有現在的成果。

相傳在17世紀由荷蘭人從東南亞引進的白蓮霧，與市面上常見的「黑珍珠」、「黑金剛」等蓮霧不同，個頭大小只有這些品種的一半，在台灣早期農村是相當常見，果實顏色乳白中帶點翠綠，也有「翡翠蓮霧」稱號，不像改良後的蓮霧甜膩膩，白蓮霧入口酸澀，咀嚼後清香回甘，口感相當特別。

入口酸澀 清香回甘

新市舊名新港社，是台江內海的港口，荷蘭人曾在當地建設商館、基督教堂及文書館，也引進外來植物，白蓮霧就是在當時開始扎根，成為當地特色樹種，再往外開枝散葉；在新市傳統的三合院宅邸中，幾乎都種植白蓮霧做為「家樹」，既能遮蔭，又有水果吃，80歲以上的耆老回憶，端午節過後就會下起蓮霧雨，掉在地上多到掃都掃不動。

家樹納管 製身分證

但這種情況從5、60年前開始起了變化，隨著人口增加，農業用地拓耕、市區及道路開發等因素，地方變得繁榮，也使得白蓮霧樹一棵接一棵倒下，空氣中多了煙塵，再也嗅不到白蓮霧花的清香。

就在白蓮霧逐漸被人們淡忘時，新市掀起一波搶救白蓮霧熱潮。2004年，時任新市鄉公所主祕的鄭枝南，向鄉長林慶鎮提出搶救白蓮霧10年計畫，希望找回過去的記憶，並成立白蓮霧文史工作室，尋覓區內僅存老樹。

老樹新栽 開枝散葉

經過徹底調查，一共在各村里間找到88棵老樹，並訪談持有人，記錄老樹資料，樹齡最老的有250年，最年輕的也超過120年，針對這些「耆老」，公所不敢怠慢，立刻替老樹編號，並製作專屬身分證登載資料，讓人們知道老樹公公的存在。

由於這些老樹大半為私人所有，萬一未來因個人因素需要砍樹，並無公權力制止，加上逐漸老化，凋零無可避免，為了讓白蓮霧能開枝散葉，搶救計畫中還有「老樹新栽」，透過高壓嫁接法培植新苗，增加種植面積。

鄭枝南說，為保護這項「保育類」水果，公所鼓勵農民種植，但不希望改良品種，如果變得又甜又大，就不是原來的白蓮霧了，希望保留清甜、微酸、微澀及回甘等特殊口感，因此一開始根本沒人想種。

1台斤300元 饕客搶購

但熱情終究會感動人！以鄭明堂為首的多位農民決定「撩下去」，投入栽種白蓮霧，鄭明堂說，雖然公所提出的條件「很硬」，但若成功，恢復白蓮霧故鄉風貌，一定很棒，所以「搏感情」去種，不去想做生意的問題。

15年過去，現在種植白蓮霧的農民已有10多人，新市白蓮霧也增加到500棵以上，年產量達1萬5000台斤，每台斤均價300元，一上市就被饕客訂購一空，更獲貿易商青睞，遠征海外市場。

現在，新市區公所年年舉辦白蓮霧產業文化節，農民也開發出白蓮霧周邊產品，果乾、蓮霧茶、蓮霧饅頭等，更重要的是，喚起在地民眾認同，持有人若不能照顧，也會捐贈公所移植處理，老幹新枝並存，讓新市的白蓮霧傳奇繼續下去。

(中國時報)