舌尖上的文化保存 鄭枝南編詩歌

前新市區長鄭枝南是搶救白蓮霧計畫的推手，他還寫歌、寫詩歌詠這入口酸澀，細細品嘗卻會回甘的白蓮霧。（莊曜聰攝）

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中國時報
／專題報導

前新市區長鄭枝南是搶救白蓮霧計畫的重要推手，他在擔任新市鄉公所主祕期間，向時任鄉長的林慶鎮提出10年計畫，訪查區內白蓮霧老樹，拜訪持有人，一一編號列管，再鼓勵農民栽種，並透過公部門力量行銷打響知名度，15年過去，他已從第一線退下，但投注的熱情仍不減半分，興致一來，還會寫詩歌詠白蓮霧，也曾經被編入歌曲中傳唱。

「透早天罩霧、烏鶖騎水牛、順序提茄芷、後宅撿蓮霧」，這句諺語描寫的是30、40年代當地栽種白蓮霧樹的盛況，幾乎家家戶戶都以蓮霧當作家樹，68歲的鄭枝南說，產季一到，不用爬上樹採摘，就會下起「蓮霧雨」，撿拾白蓮霧當零嘴，也成為他孩童時期的深刻印象。

但這樣的場景在50年代後愈來愈少見，土地開發是其中重要因素，另外還有土壤酸化及病蟲害的問題，「俯拾皆蓮霧」的畫面只能留在記憶中。

後來鄭枝南跟隨大師楊金龍、鄭壹雄學習布袋戲，已故的國寶級大師黃海岱就是他的師公，學成後回鄉成立掌中劇團，後來又創設「玄武傳奇」文史工作室推廣鄉土藝術及宗教民俗，著墨地方文史愈深，讓他興起保護白蓮霧念頭。

新市的白蓮霧曾經與麻豆文旦齊名，卻因為時代變遷差點絕跡，實在令人遺憾，鄭枝南進入公所任職後，決定結合公部門與民間力量搶救白蓮霧，3年主祕、5年鄉長，縣市合併後接任區長，都將白蓮霧做為任內重要任務，他說，這不僅是一種水果存廢問題，而是文化價值及在地精神的保存，「與其追憶歷史，為何不創造歷史呢？」

(中國時報)

新故鄉願景－白蓮霧傳奇 搶救原… 鄭明堂辛苦栽種 成果甜蜜

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