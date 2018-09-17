鄭明堂辛苦栽種 成果甜蜜

鄭明堂。莊曜聰／攝影

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中國時報
／專題報導

台南市新市區搶救白蓮霧計畫中，除了保護百年老樹外，最重要的就是「老樹新栽」，透過將老樹枝幹以高壓嫁接方式育苗，培育出下一代，鄭明堂是當年自告奮勇的幾個農民之一，曾被笑說沒人要吃酸澀的白蓮霧，還質疑他「甘有影種ㄟ出來？」他沒多回應，埋頭嘗試，收成那刻，老人家咬了一口蓮霧，直說「就是這個味！」酸澀變為清甜，白蓮霧達人稱號不脛而走。

由於氣候變遷、土質酸鹼度已與過去大不相同，新栽種的白蓮霧樹不比老欉擁有強大生命力，對環境變異更加敏感，加上過去農作物用藥問題，使得病蟲害變本加厲，白蓮霧深受東方果實蠅危害，沒幾個農民敢拍胸脯保證能量產。

鄭明堂與幾個意氣相投的農民投入種植，並導入果樹栽種的各類技術，首先控制果樹生長在人力可及的高度，再透過套袋、疏果等方式，提升白蓮霧品質。鄭明堂說，野生蓮霧樹1條分枝可長出10顆以上果實，他只留7到8顆以集中養分，從剛成長時就套袋保護，採用生態防治，減少用藥，經一再調整，不用改良就能種出甜度在15度以上的白蓮霧。

由於甜度夠，入口雖酸澀，但咀嚼後回甘程度也更為強烈，鄭明堂的白蓮霧很受消費者青睞，他也不負達人封號，樹上蓮霧只要看過一眼，就知道成熟了沒，也能推算出最佳的採收時間，讓白蓮霧能有最甜脆的口感，他種植50株左右，年產約3000台斤，但只有品質好的才會當鮮果賣，他認定的次級品都做成果乾或送人吃，他笑說：「因為絕不能砸了新市白蓮霧的招牌！」

(中國時報)

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