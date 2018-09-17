延宕15年 水源都更案終有譜

水源整宅都更駐地工作站16日正式揭牌，市民拿起手機拍照留念。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導
台北市中正區水源二、三期整宅歷史達55年，建物老舊、空間狹隘，居民期盼加速都更腳步。（吳堂靖攝）

台北市政府推動公辦都市更新，水源二、三期都更駐地工作站16日正式揭牌，延宕15年都更案露出曙光，出席的逾百位居民激動不已，甚至高呼市長柯文哲選總統；柯則允諾，此處未來將納入周邊防災公園一併規畫。

1970年代政府為了安置拆遷戶，北市在中正區興建5期水源整宅，由於建物現已老舊，北市府2000年畫定此處為都市更新地區，其中，水源一、四、五期已改建完成，僅剩二、三期亟待重建。由於住戶達數達460戶，產權複雜，都更案延宕15年，昨日都更處工作站進駐，不少居民激動表示「終於等到這一天！」

防災公園 將納入都更案

水源二、三期整宅更新會理事長范秀華表示，先前大家都說要都更，檯面下卻一點動作也沒有，她曾誓言要整合地方意見，卻都被譏是癡人說夢，如今終於等到一個不怕挑戰的市長，讓她直呼「柯P辦公室很快就要遷到總統府了！」她希望，都更後，不只要把舊房子蓋成新房子，也應結合周邊景觀作整體規畫，將都更效益發揮到最大。

居民林小姐則表示，整宅依坪數分為甲乙丙丁4類，最大也不過14坪，空間狹隘還會漏水，加上沒有電梯設備，長者上下樓成為一大負擔，期盼能加速工程進度，早日回家。

主動拜訪居民 統整意見

北市都更處正工程司傅舜華表示，工作站除了提供法令諮詢、整合意見外，也會主動拜訪居民，目前同意戶約8成，但還無法掌握不同意戶的意見，尚無動工時間表。另外，工作站開放時間為周二到周五的下午2點至5點，歡迎民眾多加利用。

事實上，目前台北市4、50年歷史的整宅，大同區斯文里三期已經在9月份動工，預計2021年改建完成；傅舜華說，南機場整宅部分，三期與一期1棟更新會已經成立，後續由市府都更中心協助辦理事業及權利變換計畫，斯文里二期則還在居民意願整合階段。

(中國時報)

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