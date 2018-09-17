竹市奇景 選將看板吹幸福風

尋求連任的新竹市長林智堅（中）帶領老將新秀組成「幸福特攻隊」。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

選戰升溫，各陣營紛紛推出主打的「關鍵字」，新竹市就洋溢一股「幸福風」，包含市長、市議員參選人，皆不約而同將「幸福」做為選戰主軸，也成為全台少數超越黨派的特殊選戰現象。

地方人士觀察，這股「幸福風」瀰漫在各大競選廣告看板，民進黨提名12+1「幸福特攻隊」自然不在話下，例如角逐北區議員的李妍慧就喊出「好政推手、幸福您有」，東區曾資程、劉聲正也各以「幸福進行市」、「打造幸福城市」做為選舉標語。

不分世代 拉近選民心

新人方面，民進黨推出的多名新秀也力推幸福工程，東區曾文濤與林智堅的共同看板就喊出「幸福接力」，搶攻北區的賴稟豐則打造「幸福城市、信賴稟豐」，綠營戰將不分世代將幸福捧在手掌心，拉近選民的心，展現團結氛圍。

幸福風效應也超越黨派，無黨籍市長參選人的廣告看板也醒目寫著「守護幸福」、「幸福推手」，日前赴竹科拜會時，更強調「補好新竹市的幸福缺口」。

國民黨議員蕭志潔爭取連任，在東大路旁看板以「希望城市、幸福社區」做為標語，香山區議員參選人林梅華這次捲土重來，主打「童心協力、創造幸福」，盼能爭取更多親子票源，無黨籍香山區議員陳啟源標榜「香山阿源，幸福起源」。

幸福工程 讓市民有感

新竹市吹起幸福風其來有自，地方人士分析，挾高民調的林智堅主打幸福工程，連2年獲全台最幸福城市，讓市民感受到「建設不分藍綠」的趨勢，也扭轉藍綠版圖，因此今年從市長到議員看板，才紛紛出現「幸福關鍵字」，是否會外溢到外縣市，值得後續觀察。

(中國時報)

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