龍燕扮母雞 為小雞們站台

2018年09月17日 04:10 中國時報 陳淑娥 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市長林佳龍（前排左）授予周永鴻（前排右）戰旗、贈菜頭高喊「凍蒜」。（陳淑娥攝）

年底選戰逼近，尋求連任的台中市長林佳龍、國民黨市長參選人盧秀燕，15日紛為同黨籍的市議員參選人成立總部站台，林佳龍力挺新秀林德宇、周永鴻等；盧秀燕則為資深市議員張瀞分站台，並成立聯合競選總部，現場「凍蒜」聲不斷。

民進黨第13選區市議員參選人林德宇、李天生16日成立競選總部，場面熱鬧。林佳龍、立法院副院長蔡其昌特別站台力挺林德宇，強調他是年輕好人才；林德宇則呼籲屯區民眾當林佳龍的靠山。

龍授戰旗 綠營相挺

民進黨參選人周永鴻競選辦公室16日在神岡區成立，林佳龍也到授戰旗、贈菜頭，呼籲民眾當他們的分身，全力拉票。陸委會主委陳明通、立委高志鵬、洪慈庸等均與會力挺，場面熱絡。

盧秀燕與市議員張瀞分聯合競選總部則在豐原成立，紅黑派到場相挺，擠入數百名支持者，「凍蒜聲」此起彼落，盧秀燕承諾加速建設東豐快速道路及興建豐原國民運動中心。

成立大會上，前台中縣長廖了以、前議長林敏霖等重量級大老均出席，競選主委江啟臣、前立委楊瓊瓔、副議長張清照、市議員顏莉敏及李榮鴻等也都到場，「凍蒜聲」不絕於耳，廖了以並替張瀞分披上競選彩帶。

東豐快速 燕允完成

盧秀燕指出，豐原是台中首善之區，迄今仍沒有國民運動中心，而東豐快速道路，前市長胡志強任內已建一半，但林市長竟停了4年，還有國道豐潭段，她若當選，一定完成建設；此外，也要調降地價稅及恢復老人健保，降低民眾負擔。

台中市新聞局長卓冠廷則表示，東豐快共分5標，目前第4標已完工，第5標預定11月完工；第1標到第3標正進行環評訴訟，待結果出爐後繼續推動，預定111年完工。盧陣營應多了解市政正確資訊後再批評，才不致淪為唱衰台中。

(中國時報)